В США испугались реакции Зеленского по итогам саммита НАТО

США на юбилейном саммите НАТО не предложат Украине скорое вступление в альянс. Об этом информирует The Washington Post.
Уточняется, что Вашингтон также попросит украинского лидера Владимира Зеленского скрыть свое публичное недовольство, как это случилось в 2023 году. Согласно информации источника, лидеры стран-участниц блока будут делать акцент на дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Москвой и «подготовке» Украины к вступлению в Североатлантический альянс.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не принимают в НАТО, поскольку в Альянсе еще не решили, как ее поделить. При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.
Напомним, саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля текущего года.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не принимают в НАТО, поскольку в Альянсе еще не решили, как ее поделить. При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.
Напомним, саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля текущего года.
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Екатерина Коршунова