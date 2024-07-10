Украина не пустила немецкого депутата Пелльмана

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Украина не пустила на свою территорию немецкого депутата от партии «Левых» Зёрена Пелльмана, критиковавшего поставки вооружений киевскому режиму. Как сообщил представитель МИДа ФРГ Кристиан Вагнер, власти страны попросили обоснование у руководства Украины. По словам дипломата, германская дипмиссия на Украине уже вчера связывалась с властями.
«Мы сейчас снова обратимся к украинским властям по поводу этого инцидента, чтобы выяснить юридические причины отказа во въезде. Как вы видите из моего ответа, они нам пока не известны», — сказал Вагнер в рамках брифинга.
Известно, что поездка Пелльмана на Украину организована и связана с фондом, близким к партии немецкого парламентария.
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Никита Кротов