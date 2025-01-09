США и Украина рассчитывали начать переговоры с Россией и в случае победы Харрис

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Администрация президента США Джо Байдена и власти Украины рассчитывали начать переговоры с Россией в первой половине 2025 года даже в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что Вашингтон и Киев рассчитывали на начало переговорного процесса в первой половине 2025 года. Причём, на его ход не должно было оказать влияние то, кто в итоге победит на президентских выборах в США.
Неназванные американский чиновники подчеркнули, что главной целью Белого дома до начала возможного урегулирования российско-украинского конфликта было «дальнейшее расширение» возможностей Киева на переговорах.
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Анастасия Чинкова