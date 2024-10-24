Стало известно, сколько стран стали партнёрами БРИКС по итогам саммита

Фото: сайт Кремля
По результатам саммита БРИКС в Казани 13 стран получили статус государств-партнёров объединения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Таким образом, партнёрами БРИКС стали Турция, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Куба, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Нигерия, Алжир, Боливия и Уганда.
Сведения о том, что Белоруссия стала страной-партнёром БРИКС подтвердил президент страны Александр Лукашенко. В ходе заседания объединения он подчеркнул, что Минск готов к полноправному членству в БРИКС.
Ранее сообщалось, что страны-участницы БРИКС приняли решение пока не включать в состав объединения новые государства. Все желающие пока будут находиться в статусе партнёров.
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Сведения о том, что Белоруссия стала страной-партнёром БРИКС подтвердил президент страны Александр Лукашенко. В ходе заседания объединения он подчеркнул, что Минск готов к полноправному членству в БРИКС.
Ранее сообщалось, что страны-участницы БРИКС приняли решение пока не включать в состав объединения новые государства. Все желающие пока будут находиться в статусе партнёров.
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Анастасия Чинкова