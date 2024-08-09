Трамп: США на грани катастрофы из-за потери уважения мировых держав

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты находятся в серьезной опасности, поскольку утратили уважение со стороны России и Китая.
На пресс-конференции в своем поместье во Флориде Трамп заявил об опасности для США. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также выразил опасение, что мир находится на грани третьей мировой войны, подчеркивая необходимость пересмотра внешнеэкономической и международной политики США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, и Трамп официально выдвинут от Республиканской партии. Действующая вице-президент Камала Харрис, планирующая участие от демократов, еще предстоит получить формальную номинацию на предстоящей конвенции в Чикаго.
Читайте также:
Мексика не собирается исполнять ордер МУС на арест Путина
Трамп выразил желание провести три раунда теледебатов с Харрис
Политолог Фененко объяснил зависимость Японии от США
«Наша страна никогда не была в такой опасности, как сейчас, как в экономическом, так и во внешнеполитическом плане. Россия нас не уважает. Китай нас больше не уважает», — заявил кандидат в президенты США.
Он также выразил опасение, что мир находится на грани третьей мировой войны, подчеркивая необходимость пересмотра внешнеэкономической и международной политики США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, и Трамп официально выдвинут от Республиканской партии. Действующая вице-президент Камала Харрис, планирующая участие от демократов, еще предстоит получить формальную номинацию на предстоящей конвенции в Чикаго.
Читайте также:
Мексика не собирается исполнять ордер МУС на арест Путина
Трамп выразил желание провести три раунда теледебатов с Харрис
Политолог Фененко объяснил зависимость Японии от США
Елена Перлова