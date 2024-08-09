Трамп: США на грани катастрофы из-за потери уважения мировых держав

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил провести проверку по случаям необоснованного завышения цен магазинами и гостиницами с целью нажиться на эвакуированных из приграничных регионов гражданах. Об этом он сообщил в беседе с президентом России Владимиром Путиным в формате видеосвязи.