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Трамп: США на грани катастрофы из-за потери уважения мировых держав

Трамп: США в опасности, их больше не уважают Россия и Китай
09 августа 2024, 03:45
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты находятся в серьезной опасности, поскольку утратили уважение со стороны России и Китая.
На пресс-конференции в своем поместье во Флориде Трамп заявил об опасности для США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша страна никогда не была в такой опасности, как сейчас, как в экономическом, так и во внешнеполитическом плане. Россия нас не уважает. Китай нас больше не уважает», — заявил кандидат в президенты США.


Он также выразил опасение, что мир находится на грани третьей мировой войны, подчеркивая необходимость пересмотра внешнеэкономической и международной политики США.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, и Трамп официально выдвинут от Республиканской партии. Действующая вице-президент Камала Харрис, планирующая участие от демократов, еще предстоит получить формальную номинацию на предстоящей конвенции в Чикаго.

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#сша
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#китай
#трамп
Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков детям
08 августа 2024, 22:32

Фото: iStock/bauwimauwi

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним тонизирующих напитков, включая энергетики. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал на вред таких напитков для здоровья, но подчёркивал, что несмотря на это их употребляет каждый второй школьник. В связи с этим, на всей территории России вводится запрет на продажу энергетиков детям.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. С этого момента организациям, ИП, крестьянским (фермерским) хозяйствам и продавцам-физлицам запрещается продавать тонизирующие напитки несовершеннолетним. В случае нарушения этого запрета граждан привлекут к ответственности, которую установят на законодательном уровне позднее.

Кроме того, как и при продаже алкогольной продукции продавец будет обязан спрашивать документ, подтверждающий возраст. При возникновении сомнений в продаже должно быть отказано.

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#россия
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Мексика не собирается исполнять ордер МУС на арест Путина
Глава Мексики Обрадор исключил арест Путина при его визите в страну
08 августа 2024, 22:24

Фото: iStock/diegograndi

Власти Мексики не будут исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС), выданный в отношении президента России Владимира Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства. Об этом заявил нынешний лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отвечая на заявления посольства Украины в Мексике о необходимости исполнить орбек МУС.
Он подчеркнул в ходе пресс-конференции, что власти не могут арестовать Путина, поскольку к ним это не относится, они выступают против вооружённых конфликтов. А в случае со столкновением России и Украины, они предложили соглашения для обеспечения посредничества.

Обрадор отметил, что в начале СВО он предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди, папе Римскому Франциску и Генсеку ООН Антониу Гуттерешу объединиться за остановки конфликта совместными усилиями.

Напомним, что днём ранее власти Мексики пригласили Путина принять участие на инаугурации нового президента страны.

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#политика
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Подмосковным слабовидящим рассказали, как участвовать в Едином дне голосования
08 августа 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Представители Мособлизбиркома рассказал слабовидящим об их избирательных правах. Встречи с инвалидами по зрению прошли в Одинцове и Волоколамске, сообщили в пресс-службе комиссии.
Во встречах приняли участие представители местных отделений Всероссийского общества слепых из Одинцова, Краснознаменска, Власихи, Волоколамска и Лотошина, председатели территориальных и участковых избирательных комиссий и сотрудники Мособлизбиркома.
«Участникам рассказали, где избирателю с ограниченными возможностями найти информацию о выборах, какое оборудование поможет инвалидам по зрению на избирательном участке, какими способами может проголосовать слабовидящий и как воспользоваться трафаретом для заполнения бюллетеня. Ещё одним вопросом было, может ли другой человек помогать при заполнении бюллетеня», – говорится в сообщении.
Обсуждали и такие вопросы, как режим работы избирательных участков, голосование из дома, а также куда обратиться с вопросом или жалобой.
Впереди – встречи со слабовидящими избирателями ещё 23 городских округов, где в сентябре будут выбирать депутатов в Советы депутатов.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.

На сайте Мособлизбиркома можно найти номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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Трамп выразил желание провести три раунда теледебатов с Харрис
08 августа 2024, 21:51

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести три раунда теледебатов со своим конкурентом на выборах, вице-президентом Камалой Харрис.
Политик подчеркнул, что уже договорился о проведении дебатов на телеканалах Fox 4 сентября, NBC – 10 сентября и ABC – 25 сентября. Их руководство с нетерпением ожидает встречи оппонентов.

Позднее предвыборный штаб политика скорректировал его слова, подчеркнув, что 10 сентября дебаты состоятся на ABC, а 25 – на NBC.

Трамп добавил, что сторона Харрис должна согласиться на такие условия, однако политик не уверен в этом, поскольку сама вице-президент, по его словам, «полностью некомпетентна».

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#выборы
#сша
#президент
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Путин подписал закон о лишении свободы за повторную пропаганду наркотиков
08 августа 2024, 19:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о ужесточении наказания за повторную пропаганду наркотических веществ в интернете. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что за повторную пропаганду, при учёте, что нарушение совершено второй и более раз за один год, будет вынесено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет. Также нарушителю могут грозить обязательные работы на срок от 180 до 240 часов или исправительные работы на срок от двух лет.

Кроме того, за повторное нарушение закона может грозить до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности.

Закон вступит в силу 1 сентября следующего года.

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#владимир путин
#россия
#закон
#наркотики
#запрет
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Путин подписал закон о праве полиции выдворять за пределы России иностранцев
08 августа 2024, 19:12

Фото: iStock/blinow61

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицейских правом выдворять из страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий документ размещён на официальном сайте опубликования правовых актов.
В настоящее время такими полномочиями обладают только судьи и пограничники.

Согласно закону, выдворяемые из России иностранцы или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД РФ, руководителя территориального органа ведомства, руководителя ФСБ РФ, руководителя погранслужбы или их заместителей на срок не более 48 часов. При этом данный срок может быть продлён до 90 суток по ходатайству должностного лица органа ФСБ или МВД.

Отмечается, что подписанный закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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#владимир путин
#закон
#полиция
#иностранцы
#мигранты
#россия
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В Грузии призвали до конца расследовать обстоятельства войны 2008 года
Премьер Грузии Кобахидзе призвал до конца расследовать войну 2008 года
08 августа 2024, 18:42

Фото: iStock/Denis Kabanov

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал до конца расследовать все обстоятельства войны в Южной Осетии в 2008 году. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что для этого власти республики могут обратиться в прокуратуру и Конституционный суд, а также создать парламентскую комиссию. Возможно, для выяснения обстоятельств будут использованы все три варианта или же власти могут ограничиться одним.

В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что войны 2008 года можно было бы избежать, если бы у власти находилась партия, напоминающая нынешнюю «Грузинскую месту – Демократическую Грузию».

Он добавил, что в таком случае удалось бы избежать свыше 400 погибших, 125 потерянных населённых пунктов и свыше 1,7 тысяч раненых, а также признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

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#грузия
#южная осетия
#война
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#политика
#проверка
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В Курской области проверят случаи наживы на эвакуированных гражданах
Смирнов поручил проверить случаи наживы на эвакуированных из приграничья
08 августа 2024, 18:28

Фото: iStock/industryview

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил провести проверку по случаям необоснованного завышения цен магазинами и гостиницами с целью нажиться на эвакуированных из приграничных регионов гражданах. Об этом он сообщил в беседе с президентом России Владимиром Путиным в формате видеосвязи.
Он уточнил, что дал поручения своим заместителям и управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону. Они проведут проверку и оценят изменение цен в торговых точках, гостиницах и общепите после начала эвакуации граждан.

Смирнов добавил, что любые попытки завышения цен для наживы на гражданах будут оперативно пресекаться.

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#магазины
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Депутат ГД Хамзаев призвал наказать коллегу за пост о гибели военкора Поддубного
08 августа 2024, 18:11

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал привлечь к ответственность тех, кто в среду распространил недостоверные сведения о смерти военкора Евгения Поддубного. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Днём ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль Поддубного на приграничных территориях Курской области. Журналиста с тяжёлыми ожогами оперативно доставили в больницу в Курске, после чего перевезли его в НИИ им. Склифосовского в Москве.

По словам Хамзаева, распространение такой информации является неэтичным, оно совершено вне морали, журналистских и общечеловеческих правил. В связи с этим он призвал правоохранительные органы оценить такой «хайп».

Ранее в этот день депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед Поддубным и членами его семьи за сообщение о возможной смерти военкора, которое он накануне опубликовал в своём Telegram-канале.

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