Стало известно, сколько зарабатывает дочь Дмитрия Маликова

Дмитрий Маликов с дочкой (фото: Instagram* / dmitriy_malikov)
Дочь певца Дмитрия Маликова, модель Стефания Маликова заработала на своей косметической линии 1,4 миллиона рублей за прошедший год, сообщает «Газета.Ru». Выручка её компании ООО «Бьютибайстеша» составила 2,78 миллиона рублей за 2024 год, что на 21,4% больше по сравнению с предыдущим периодом.
Чистая прибыль компании составила 1,4 миллиона рублей, что немного меньше (на 2,7%) по сравнению с 2023 годом. Основной деятельностью её бизнеса является розничная торговля через интернет и почту.
Стефания увеличила выручку своего бренда одежды до 50 миллионов рублей. Её компания ООО «Дрессбайстеша» за 2023 год заработала 5,3 миллиона рублей при выручке 51 миллион.
Стефания Маликова — дипломированный журналист-международник, окончившая МГИМО в 2021 году, но по профессии не работает. В 2020 году она запустила свой бренд одежды DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив свою «самую большую мечту».
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Стефания увеличила выручку своего бренда одежды до 50 миллионов рублей. Её компания ООО «Дрессбайстеша» за 2023 год заработала 5,3 миллиона рублей при выручке 51 миллион.
Стефания Маликова — дипломированный журналист-международник, окончившая МГИМО в 2021 году, но по профессии не работает. В 2020 году она запустила свой бренд одежды DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив свою «самую большую мечту».
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Дайана Хусинова