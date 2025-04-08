Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор перед разводом

Сегодня Ирина Пинчук и Арай Чобанян посетили нотариуса, чтобы поставить подписи под брачным контрактом — документом, ставшим частью их договорённостей перед официальным разводом. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.
Пинчук и Чобанян не вернулись друг к другу, но смогли договориться — о будущем, о детях и о личных границах. Ирина опубликовала фото из офиса нотариуса: на столе — паспорта, документы и свидетельство о браке. После подписания всех документов, у них начнется бракоразводный процесс.
После месяцев скандалов, слива переписок и публичных заявлений, пара решила завершить историю. По словам Ирины, составление брачного договора — формальность, но необходимая.
Пинчук призналась, что процесс был непростым эмоционально — всё-таки расставание даже с прошлым требует мужества.---Если хочешь, могу сделать версию для поста в соцсетях или заголовок — просто скажи.
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Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор
После месяцев скандалов, слива переписок и публичных заявлений, пара решила завершить историю. По словам Ирины, составление брачного договора — формальность, но необходимая.
«Когда есть недвижимость, которая должна остаться у того, кто ее приобрел, надо составить брачный договор... Нам его уже составили, его нужно подписать. И дальше он уже вступает в силу, и нам нужно подавать заявление на развод», — сказала она.
Пинчук призналась, что процесс был непростым эмоционально — всё-таки расставание даже с прошлым требует мужества.---Если хочешь, могу сделать версию для поста в соцсетях или заголовок — просто скажи.
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Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор
Дайана Хусинова