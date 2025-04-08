Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор перед разводом

Певица Надежда Кадышева поет не вживую, а под фонограмму, заявил в разговоре с порталом URA.RU телеведущий Георгий Иващенко. По его словам, мэтры отечественного шоубиза хотят, чтобы их молодые коллеги пели живьем, но сами при этом поют под фонограмму.