Продюсер заявил, что Ефремов станет «самым кассовым актером» после выхода по УДО

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Получивший условно-досрочное освобождение (УДО) актер Михаил Ефремов станет «самым кассовым актером», заявил KP.RU продюсер Евгений Морозов. Он считает, что у артиста большое будущее, а роли под него уже готовят.
«Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя», — сказал Морозов.По словам адвоката знаменитости Юрия Падалко, Михаил Олегович вполне может быть востребован, тем более что, со слов защитника, актер уже говорил о потенциальной работе.
«Он талантлив и предан актерскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссеры, обговаривая будущие роли. Да и в самом учреждении Михаил принимал активное участие в художественной самодеятельности», — добавил Падалко.Ефремову одобрили УДО 24 марта, на свободу он сможет выйти уже 9 апреля. Некоторые источники указывали датой освобождения 7 апреля. Актер получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в Москве летом 2020 года.
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