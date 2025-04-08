«Я устала»: писательница о суде с Региной Тодоренко

Регина Тодоренко (Фото: Instagram*/reginatodorenko)
Писательница Дарина Мишина устала судиться с телеведущей Региной Тодоренко из-за книги «Регина-путешественница. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Судебные тяжбы кончились. Авторы пишут, что суд не занял чью-либо сторону. По словам Мишиной, она не смогла взыскать свой гонорар, но и Тодоренко ничего не добилась.
Дарина Мишина добавила, что ей жаль Тодоренко, ведь та, по словам писательницы, хотела взыскать восемь миллионов и всеобщих извинений.
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«Я устала от Регины и ее борьбы за якобы „отсутствие справедливости“, но если она захочет мировое, как она написала, — я готова рассмотреть ее предложение», — пояснила писательница.
Дарина Мишина добавила, что ей жаль Тодоренко, ведь та, по словам писательницы, хотела взыскать восемь миллионов и всеобщих извинений.
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