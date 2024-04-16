Стало известно, случится ли конфликт между Японией и Южной Кореей из-за Токто

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Политолог Дмитрий Солонников выразил уверенность в том, что острова Токто не станут причиной конфликта между Японией и Южной Кореей.
Он пояснил, что проблемы маленьких территорий есть везде, но далеко не всегда из-за них происходят глобальные конфликты.
Он добавил, что США попытаются в том числе из этих двух стран сделать объединение, направленное против России и Китая, поэтому тема островов здесь никакого значения не имеет.
Ранее сообщалось, что Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах на Сахалине. Как заявили в японском МИДе, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности.
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«Мы видим активное усиление взаимодействия Японии, Южной Кореи и США, активизацию двухсторонних, трёхсторонних и пятисторонних, включая Австралию, Филиппины, иногда Канаду, манёвров, переговоров. Так что всё там будет пока что в рамках той стратегии, которую рисует гегемон региона — США», — добавил в беседе с «Известиями» специалист.
Он добавил, что США попытаются в том числе из этих двух стран сделать объединение, направленное против России и Китая, поэтому тема островов здесь никакого значения не имеет.
Ранее сообщалось, что Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах на Сахалине. Как заявили в японском МИДе, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности.
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Мелисса Тимофеева