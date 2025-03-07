Стало известно, сможет ли Франция накрыть ядерным зонтиком всю Европу

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Франции не хватит запасов ядерного оружия, чтобы создать полноценный «ядерный зонтик» над странами Европейского союза. Об этом заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов. К тому же, по его словам, возникнет проблема в отношениях с США, которая размещает в Европе свою систему сдерживания.
«Например, какие отношения будут с Соединенными Штатами как с ядерной державой. Тогда получается, что это будет отдельная система сдерживания. Она против России, но она и против всех остальных. То же самое касается Великобритании, которая не входит в Европейский Союз. Она тоже может быть оппонентом», — указал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь военный эксперт Игорь Никулин считает, что без американской системы сдерживания Европа останется «под дырявым зонтиком». В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что судьба европейцев сейчас полностью зависит от исхода конфликта на Украине и воли США. По его мнению, мироустройство в скором будущем может измениться, став похожим на то, которое было описано в романе Джорджа Оруэлла «1984».
«Будет три военно-политических и экономических союза: Евразия — Россия плюс Западная Европа без Великобритании, Океания — США, Великобритания, Австралия и, возможно, Япония, и Азия, где доминирует Китай. Европа в экономическом плане гигант, а в военном — карлик. Если США покинут НАТО, им придется вести с нами переговоры», — поделился мнением Никулин.Читайте также:
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