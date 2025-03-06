Стало известно, в каком российском ресурсе остро нуждаются США

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США остро нуждаются в российском обогащенном уране, так как РФ является крупнейшим игроком на этом рынке, контролируя более 40% мировых мощностей по обогащению урана. Об этом заявил один из руководителей инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард. По его мнению, Штаты, Франция и Британия пытаются создать свои обогатительные мощности, но на их полноценный запуск уйдут годы.
«В ближайшие годы США будут нуждаться в обогащенном уране, а не в сырье. Это делает их зависимыми от поставок из России, которая, в свою очередь, рассматривает Штаты как важный рынок сбыта. <…> У России нет проблем со спросом на обогащенный уран, поскольку он растет со стороны дружественных стран. При этом США и Европа в ближайшие годы останутся зависимыми от российских поставок», — пояснил Мейнхард в разговоре с «Известиями».В то же время старший преподаватель Университета «Синергия» Кирилл Щербаков обратил внимание на другой важный аспект российско-американских отношений. В беседе с «Газетой.Ru» экономист подчеркнул, что, если США снизят импорт из Канады и Мексики из-за торговых войн, то Россия может занять эти ниши в области металлов, удобрений и леса. По его словам, Москва должна не упустить окно возможностей, чтобы расширить свое влияние на энергетические рынки.
России может быть выгодно занять часть их ниши в поставках металлов, удобрений, лесоматериалов при снижении США импорта из Канады и Мексики. Китай, которому нужны новые рынки из-за американских тарифов, станет активнее сотрудничать с Россией, увеличивая инвестиции и торговлю, а это влечет за собой рост цен на нефть и газ в долгосрочной перспективе», — поделился эксперт.Читайте также:
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