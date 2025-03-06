Пентагон официально подтвердил прекращение поставок вооружения Украине

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет навсегда 14 мая 2027 года, когда заканчивается срок его полномочий на посту главы государства. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.