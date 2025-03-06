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Пентагон официально подтвердил прекращение поставок вооружения Украине

Пентагон: прекращение поставок вооружения Украине действует со вторника
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Пентагон официально подтвердил приостановку поставок вооружения Украине с 2.00 вторника по московскому времени. Об этом пишет РИА Новости.
«В 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», — говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что прекращение поставок распространялось и на то оружие, которое уже находилось в пути на Украину.

Напомним, что американские самолеты с военной помощью были развернуты прямо в воздухе после получения приказа о приостановке поставок на Украину. При этом в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают то, что прекращение поставок может длиться недолго. Их возобновление ожидается после согласия Зеленского пойти на условия Белого дома.

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Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором и обвинил в истерике
06 марта 2025, 04:12

Фото: iStock/SimonLukas

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал президента Франции Эммануэля Макрона диктатором, а его слова об агрессии России истеричными. Об этом пишут РИА Новости.
«Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, то именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. Поэтому сегодня Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза. Но уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Макрон становится диктатором для своего народа, которого, уверен, прилюдно поставят на место», — поделился Шеремет с агентством.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы. Свои слова он объяснил намерением РФ увеличить численность армии на 300 тысяч человек к 2030 году.

Помимо этого президент республики допустил возможность размещения европейский военных на Украине. Макрон отметил, что это произойдет только после урегулирования конфликта.

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#россия
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Медведев: Макрон исчезнет навсегда в мае 2027 года
06 марта 2025, 03:04

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет навсегда 14 мая 2027 года, когда заканчивается срок его полномочий на посту главы государства. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Однако сам Микрон (Макрон) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — пишет Медведев.

Такой комментарий зампред Совбеза дал после слов Макрона об угрозе Европы и Франции со стороны России. Свои слова президент республики объяснил намерением РФ увеличить численность армии на 300 тысяч человек. Помимо этого Макрон допустил возможность размещения европейских военных на Украине после урегулирования конфликта.

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США допустили, что приостановка помощи Киеву будет недолгой в случае уступок Украины
#президент
#макрон
#медведев
#рф
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США допустили, что приостановка помощи Киеву будет недолгой в случае уступок Украины
NYT: США допустили недолгую приостановку помощи Киеву в случае уступок Украины
06 марта 2025, 02:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Администрация президента США Дональда Трампа предполагает, что приостановка помощи Украине окажется недолгой в том случае, если Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома. Об этом пишет New York Times.
«Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если... Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома», — сообщает газета.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, приостановка помощи Украине случилась из-за желания администрации США пересмотреть финансирование Киева. Напомним, что американская сторона приняла решение завершить все поставки военной помощи для Украины. По данным Fox News, возобновление случится только когда президент США Дональд Трамп убедиться в желании Зеленского приступить к урегулированию конфликта.

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Нидерланды и Австрия намерены выделить Украине свыше 3 миллиардов евро
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Нидерланды и Австрия намерены выделить Украине свыше 3 миллиардов евро
06 марта 2025, 02:02

Фото: iStock/darkojow

Нидерланды и Австрия намерены выделить помощь Украине на более чем три миллиарда евро. Об этом заявили в представительствах стран.
Крупнейшая помощь будет предоставлена со стороны Нидерландов. По словам премьер-министра страны Дика Схофа, общий размер предоставленных средств составит 3,5 миллиарда евро. Об этом премьер заявил в ходе дебатов в нижней палате парламента Нидерландов. Схоф отметил, что помощь Украине имеет фундаментальное значение.

Также о своем намерении предоставить помощь Киеву объявили в Австрии. Министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер на заседании национального совета заявила, что страна выделит Украине помощь на 12,1 миллиона евро. В пакет войдет и дальнейшее разминирование украинских полей для посадки зерна.

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Захарова после речи Макрона о РФ: Так зачем французскому послу ехать в Россию
06 марта 2025, 01:48

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнюю речь президента Франции Эммануэля Макрона о России и задалась вопросом о целесообразности прибытия посла республики в РФ. Слова Захаровой опубликованы в ее telegram-канале.
«Сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?», — пишет Захарова в публикации.

Напомним, что 5 марта Эммануэль Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейский военных на Украине.

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