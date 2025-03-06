Пентагон официально подтвердил прекращение поставок вооружения Украине

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Пентагон официально подтвердил приостановку поставок вооружения Украине с 2.00 вторника по московскому времени. Об этом пишет РИА Новости.
«В 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», — говорится в сообщении.
В Пентагоне подчеркнули, что прекращение поставок распространялось и на то оружие, которое уже находилось в пути на Украину.
Напомним, что американские самолеты с военной помощью были развернуты прямо в воздухе после получения приказа о приостановке поставок на Украину. При этом в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают то, что прекращение поставок может длиться недолго. Их возобновление ожидается после согласия Зеленского пойти на условия Белого дома.
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Иван Мусатов