Стало известно, включатся ли США в конфликт на Ближнем Востоке напрямую

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США не станут усиливать напряженность на Ближнем Востоке, пока не пройдут выборы. Такое мнение «Ленте.ру» высказал востоковед Станислав Тарасов.
«Что-то мне подсказывает, что американцы до выборов будут задерживать эту ситуацию. Они воздержатся от эскалации. Тогда много будет решаться уже на ливанском фронте», — прокомментировал эксперт.Он добавил, что, если ЦАХАЛ (армия Израиля) нанесет удар по иранской стороне, это вызовет цепную реакцию. При этом, подчеркнул Тарасов, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан говорил в рамках брифинга, что исламская республика поплатится за удар по Израилю. К слову, о последствиях для Ирана заявляли и в ЦАХАЛе.
Накануне Иран провел массированную ракетную атаку на Израиль. Исламская республика до этого осудила ликвидацию генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.
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