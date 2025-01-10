Стало известно возможное место встречи Путина и Трампа

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Местом встречи президента России Владимира Путина и будущего президента США Дональда Трампа может стать Венгрия. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, раньше подобным местом могла быть Финляндия, когда была нейтральной страной, но сейчас, учитывая ее членство в НАТО и агрессивную политику в отношении России, подобный вариант больше не рассматривается.
«Это может быть страна... я бы предложил, это моя личная точка зрения, Венгрию. Орбан в прекрасных отношениях с Трампом, в хороших отношениях с Путиным. Главное — обеспечить безопасность обоих лидеров на этой встрече», — поделился Джабаров.Читайте также:
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