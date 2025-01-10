«Трамп придёт и всё прекратит»: эксперт оценил вероятность отказа США от поставок оружия Киеву

Фото: iStock/Bet_Noire
Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа проявляет откровенный скептицизм в вопросах оказания военной помощи Украине, писало издание Politico.
Иного мнения придерживается полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. В беседе с «Радио 1» он заявил, что с приходом к власти Трамп и его команда продолжат придерживаться политики поставок оружия Киеву.
Он напомнил, что поставлять оружие Киеву власти США начали во время первого срока президентства Трампа. Тогда Украина получала стингеры, джавелины.
Читайте также:
Стало известно, при помощи чего Запад пытается выставить Украину победителем
Politico: вторжение США в Гренландию обернется самой короткой войной
Инаугурация президента США 2025: как и когда Трамп вступит в должность
«Соединённым Штатам выгодно поставлять оружие на Украину. Выделяя деньги на Украину, они выделяют деньги военно-промышленному комплексу. [Ллойд] Осин (министр обороны США — прим. ред.), Энтони Блинкен, госсекретарь Соединённых Штатов, не раз утверждали, что 90% помощи, которую выделяет Соединённые Штаты на Украину, остаётся в Соединённых Штатах, идёт на поддержку военно-промышленного комплекса», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что поставлять оружие Киеву власти США начали во время первого срока президентства Трампа. Тогда Украина получала стингеры, джавелины.
«Это иллюзия, что Трамп придёт и всё прекратит», — заключил военный обозреватель.Как ранее сообщало издание Politico, контактная группа по Украине может распасться после ухода со поста министра обороны США Ллойда Остина, что, возможно, отразится и на поставках оружия Киеву.
Читайте также:
Стало известно, при помощи чего Запад пытается выставить Украину победителем
Politico: вторжение США в Гренландию обернется самой короткой войной
Инаугурация президента США 2025: как и когда Трамп вступит в должность
Анастасия Ларина