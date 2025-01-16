Стало известно, зачем Трампу понадобилась Гренландия

Будущий президент США Дональд Трамп заинтересован в присоединении Гренландии из-за большого количества ресурсов, включая уран, редкоземельные металлы, нефть и пресную воду, а также из-за борьбы с влиянием Китая. Об этом заявил политолог Руслан Сафаров. По его мнению, приобретение крупнейшего в мире острова — стратегически важное решение для США.