Стало известно, зачем Трампу понадобилась Гренландия

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Будущий президент США Дональд Трамп заинтересован в присоединении Гренландии из-за большого количества ресурсов, включая уран, редкоземельные металлы, нефть и пресную воду, а также из-за борьбы с влиянием Китая. Об этом заявил политолог Руслан Сафаров. По его мнению, приобретение крупнейшего в мире острова — стратегически важное решение для США.
«Одна из китайских компаний вела переговоры, они были на грани уже заключения соглашения по разработке месторождения редкоземельных металлов на территории Гренландии. Сейчас китайцы получили отпор. Сегодня Китай контролирует порядка 70% всех редкоземов на планете. И они делают все возможное — это часть их стратегии, чтобы удерживать практически монополию на ресурсах», — пояснил аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем депутат парламента Гренландии Пеле Броберг в разговоре с RT заявил, что гренландские партии не хотят быть американцами и даже датчанами. Он отметил, что в случае нападения США придется воевать с собственными войсками, которые расположены на острове и обязаны его защищать.
«Мы не желаем быть ни датчанами, ни американскими гражданами, а хотим быть гренландцами в Гренландии», — подчеркнул Броберг.Читайте также:
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