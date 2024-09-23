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В США оценили «победный план» Зеленского

Миллиардер Сакс: победный план Владимира Зеленского приведет к третьей мировой
23 сентября 2024, 10:25

«Победный план» экс-президента Украины, чей срок истек 20 мая, Владимира Зеленского способен лишь спровоцировать третью мировую войну. Свое мнение на этот счет выдал миллиардер США Дэвид Сакс в соцсетях.
«Другими словами, третья мировая война», — написал Сакс, комментируя желание Зеленского вступить в альянс, и чтобы ВСУ разрешили бить вглубь России.
По словам Зеленского, его «победный план» поспособствует усилению украинских позиций и заставит российского лидера Владимира Путина начать переговоры с Украиной.



Владимир Зеленский заявлял, что на фронте «все идет по украинскому плану», однако детали не раскрыл. При этом глава киевского режима параллельно говорит о «втором мирном саммите», на котором, по его словам, должна быть Россия.

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#сша
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#новости
#война
Премьер Дании Фредериксен призвала забыть о красных линиях в отношении России
23 сентября 2024, 09:24

Фото: istockphoto/allanswart

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала снять все ограничения на использование Киевом западного оружия для ударов вглубь территории России. Она считает, что Западу следует отказаться от всех красных линий в конфликте с РФ.
По её словам, публичное обсуждение в НАТО неких красных линий был ошибкой, передаёт информационное агентство Bloomberg. Глава датского правительства заявила, что «самая важная красная линия» была перейдена в самом начале украинского конфликта. Фредериксен также добавила, что не следует позволять никому в России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или на Украине.

По мнению премьер-министра, следует прекратить задержки и постоянные дискуссии о том, что следует, а чего не следует делать. Она выразила убеждение, что все ограничения на применение Украиной западного оружия необходимо снять.

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#оружие
#россия
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Эрдоган: Определённые круги не хотели, чтобы переговоры в Стамбуле достигли цели
23 сентября 2024, 08:56

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал виновных в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году. По его словам, это были «определённые лобби», которые не были заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта.
Слова турецкого лидера передаёт информационное агентство Anadolu. Эрдоган отметил, что именно эти круги своими действиями способствовали срыву переговоров в Стамбуле в 2022 году. Тем не менее, отметил он, Турция прилагала и будет прилагать все усилия, чтобы закончить войну и остановить разрушения и гибель людей.

Ранее о том же говорил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш. Он подчеркивал, что в Стамбуле в 2022 году был шанс урегулировать проблему, но некоторые страны этого просто не захотели. По словам Куртулмуша, стороны тогда уже почти достигли соглашения по условиям «справедливого и сбалансированного мира», но переговоры были сорваны из-за вмешательства третьих стран.

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Economist: Израиль готов провести наземную операцию в Ливане ради буферной зоны
23 сентября 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Израиль готовит проведение наземной операции против Ливана. Её целью будет создание буферной зоны к северу от границы между двумя государствами.
Об этом сообщает британский журнал Economist со ссылкой на источники в военных кругах. В публикации указано, что предварительный план операции уже готов, но у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока недостаточно сил для её проведения. По словам израильского офицера запаса, вовлечённого в приготовления, буферная зона будет включать в себя несколько миль территории к северу от границы.

Авторы материала сообщают также о разногласиях в высших военных и политических кругах еврейского государства. Некоторые настаивают на быстрой эскалации, предлагая воспользоваться хаосом в ливанском движении «Хезболла». Другие выступают за более осторожный подход, чтобы дать движению возможность отступить.

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#операции
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#израиль
#ливан
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В России заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»
Полянский: Запад желает поставить Украину во главу угла
23 сентября 2024, 04:28

Фото: istockphoto/rarrarorro

Несмотря на кризис на Ближнем Востоке и войну в секторе Газа, западные страны хотят поставить Украину в центр всех дискуссий в ООН. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости.
«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке», – заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятии ООН. Он выступит на саммите в штаб-квартире организации, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и выступит на Генеральной Ассамблее.

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#сша
#украина
#война
#сектор газа
#владимир зеленский
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Зеленский сообщил о подготовке плана переговоров с Россией
23 сентября 2024, 03:12

Украина разрабатывает план переговоров с Россией. Президент республики Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналу The New Yorker.
Он отметил, что Киев должен быть «конструктивным», чтобы показать своим союзникам готовность к диалогу.

«Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся вместе. Мы разработаем план и передадим его русским», – сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия может согласиться на переговоры, после чего будет организован второй саммит с участием России, на котором она могла бы поддержать «формулу мира» или предложить свое решение конфликта.

В том же интервью президент Украины также раскрыл детали «плана победы». По словам политика, эта инициатива укрепит позиции Киева и «заставит» президента России Владимира Путина присоединиться к мирным переговорам.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
#переговоры
#россия
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Запад сократил финансовую помощь Украине в два раза
«Ведомости»: Запад сократил финансирование бюджета Украины в два раза
23 сентября 2024, 02:43

Фото: iStock/Lazy_Bear

Западные страны вдвое сократили финансовую помощь Украине. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные украинского министерства финансов.
В первом полугодии 2024 года западные страны покрыли лишь 27 % всех бюджетных расходов Украины. За последний год финансирование бюджетных расходов Украины сократилось с $19,1 млрд до $10,6 млрд.

В то же время бюджетное бремя Украины увеличилось. В первом полугодии этого года Киев потратил на погашение долга 900 миллионов долларов, а во втором – 5,2 миллиарда долларов, что превышает расходы на образование, здравоохранение и экономику Украины вместе взятые.

Ранее государственный долг Украины увеличился на 3,2 миллиарда долларов и превысил 155 миллиардов долларов. Из них 72,69 процента (112,92 миллиарда долларов США) составляет внешний долг, а 27,31 процента (43,42 миллиарда долларов США) – внутренний.

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#здравоохранение
#образование
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#украина
#финансирование
#долги
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Маск заявил о своем «наказании» со стороны Байдена и Харрис
23 сентября 2024, 02:26

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис укоряют его за то, что он «не демократ». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.
Один из пользователей поделился отрывком из видео, на котором бизнесмен Дэвид Сакс произносит речь. По словам Сакса, Байден и Харрис отказались признать вклад Маска в улучшение доступа к интернету в сельских районах и разработку более совершенного электромобиля, тем самым «наказав» его за взгляды.

«Правда», – прокомментировал Маск публикацию.

Ранее Илон Маск в социальной сети X сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной Демократической партии США. Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию социальной сети, в которой представлена инфографика, отражающая процентное соотношение журналистов, связанных с политическими партиями США.

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#джозеф байден
#камала харрис
#илон маск
#социальные сети
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Зеленский посетил в США склад по изготовлению оружия
23 сентября 2024, 01:02

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании, который поставляет боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом визите сообщило агентство Associated Press.
В сообщении говорится, что визит проходил «в условиях чрезвычайно усиленной охраны». Зеленского сопровождала колонна автомобилей, а территория вокруг завода была оцеплена с самого утра. Кроме того, муниципальные мусоровозы стояли на нескольких блокпостах, а на дорогах дежурили сотрудники муниципальной, местной полиции и полиции штата, включая конную полицию.

Армейский завод боеприпасов в Скрантоне – один из немногих заводов в стране, производящих 155-миллиметровые патроны. Украина уже получила из США более 3 миллионов снарядов, говорится в статье.

В июне стало известно, что США планируют увеличить производство боеприпасов для ВСУ на заводе в Техасе.

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#сша
#украина
#поставки
#снаряд
#охрана
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Зеленский высказался о нападении ВСУ на Курскую область
Зеленский: операция в Курской области показала, на что способна Украина
23 сентября 2024, 00:30

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области нельзя назвать большим успехом. Согласно интервью журналу New Yorker, президент не верит, что операция ВСУ в российском регионе поспособствует прекращению конфликта.
По словам Зеленского, наступление ВСУ «показало нашим партнерам наши возможности». Он также отметил, что журналисты имеют право спросить, было ли наступление на Курскую область «историческим провалом или успехом».

«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – отметил украинский лидер.

Ранее командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери ВСУ с начала наступления в Курской области.

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#всу
#владимир зеленский
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