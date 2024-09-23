«Победный план» экс-президента Украины, чей срок истек 20 мая, Владимира Зеленского способен лишь спровоцировать третью мировую войну. Свое мнение на этот счет выдал миллиардер США Дэвид Сакс в соцсетях.
«Другими словами, третья мировая война», — написал Сакс, комментируя желание Зеленского вступить в альянс, и чтобы ВСУ разрешили бить вглубь России.По словам Зеленского, его «победный план» поспособствует усилению украинских позиций и заставит российского лидера Владимира Путина начать переговоры с Украиной.
Владимир Зеленский заявлял, что на фронте «все идет по украинскому плану», однако детали не раскрыл. При этом глава киевского режима параллельно говорит о «втором мирном саммите», на котором, по его словам, должна быть Россия.
Читайте также:
Премьер Дании Фредериксен призвала забыть о красных линиях в отношении России
Эрдоган: Определённые круги не хотели, чтобы переговоры в Стамбуле достигли цели
Economist: Израиль готов провести наземную операцию в Ливане ради буферной зоны
Никита Кротов