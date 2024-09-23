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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что европейским государствам в определенное время будет необходимо переосмысление отношений с РФ, раскритиковал депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».
«Сегодня наши отношения находятся в глубочайшем кризисе, и трудно представить, что европейские лидеры не понимают этого, не понимают причин, которые привели к таким последствиям, они не представляют себе, какие грядущие экономические последствия будут от продолжения этого конфликта», — сказал парламентарий.Страны Европы и Запад начали антироссийскую риторику в ответ на начало спецоперации в Донбассе. Недружественные к РФ государства помогают неонацистам киевского режима в военном и экономическом плане.
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