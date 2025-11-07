Трамп обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином возможность глобальной денуклеаризации

07 ноября 2025, 04:48

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином возможность глобальной денуклеаризации. Об этом он сообщил во время встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.





По словам Трампа, в ходе бесед с Путиным и Си Цзиньпином все стороны выразили заинтересованность в снижении ядерных арсеналов и перенаправлении ресурсов на другие, более мирные цели. Президент не уточнил, когда именно состоялись соответствующие переговоры с российским и китайским лидерами.





«Думаю, что что-то подобное может произойти. Денуклеаризация», — сказал американский лидер.