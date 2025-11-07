Трамп встретиться с Орбаном в 19:30 по мск
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. Об этом говорится в расписании американского лидера.
Как уточняется, церемония приветствия состоится в 11:30 по местному времени (19:30 мск), после чего запланирован двусторонний обед. По завершении переговоров, в 23:30 мск, Трамп намерен вылететь во Флориду. Подробности повестки встречи Белый дом пока не раскрывает.
Ранее Орбан заявил, что встреча между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшее время. По его словам, она пройдет в том случае, если стороны решат пару вопросов.
Читайте также: