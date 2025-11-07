Более 75% жителей Германии не поддерживают работу правительства
Более трех четвертей жителей Германии недовольны работой действующего коалиционного правительства ХДС/ХСС и СДПГ. Это показал опрос Infratest dimap для телеканала ARD.
Согласно исследованию, 76% респондентов не удовлетворены деятельностью кабмина, тогда как 22% высказываются положительно. Еще в июне число довольных работой правительства составляло около 50%.
Рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) снизился до 26%, министра финансов Ларса Клингбайля (СДПГ) — до 26% (минус пять п.п.), а министр внутренних дел Александер Добриндт (ХСС) удерживает 26%.
58% опрошенных оценивают внешнеполитическую ситуацию в стране как неопределенную, а экономическое положение Германии считает «надежным» лишь 29% граждан.
Опрос проводился с 3 по 5 ноября, в нем участвовали 1,3 тыс. человек.
