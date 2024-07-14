ФБР отказалось комментировать покушение на Трампа

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать инцидент со стрельбой во время выступления кандидата в президенты Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Соответствующий запрос направило РИА Новости.
В ответ на это ФБР перенаправило российских журналистов в Секретную службу США.
Ранее сообщалось, что Трамп был вынужден прервать выступление перед избирателями в городе Батлере (штат Пенсильвания) из-за раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что после этого политика с окровавленным ухом уводят сотрудники охраны. Детали произошедшего в настоящее время выясняются.
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