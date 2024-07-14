ФБР отказалось комментировать покушение на Трампа

Несмотря на слова о «необратимом» пути для вступления Украины в НАТО, которые прозвучали на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне, все понимают, что вернувшийся в президенты Дональд Трамп может легко его развернуть. Об этом пишет The Economist. Даже сейчас членство Киева в блоке остается под вопросом, отмечается в материале.