Агенты секретной службы увели Трампа после стрельбы – полное видео покушения

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Агенты секретной службы увели Дональда Трампа со сцены после стрельбы. Судя по полному видео с моментом покушения, пуля прошла в сантиметрах от головы кандидата в президенты США, у него окровавлено ухо, по вскинутому вверх кулаку можно предположить, что ранение не тяжелое.
По данным издания RSBN, секретная служба разбирается в случившемся, стрелявшего пока не поймали.
Все произошло во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании в городе Батлер. Во время речи политика началась стрельба, спустя секунду кандидат схватился за ухо и бросился лицом в пол. Спустя еще одно мгновение Трампа закрыли своими телами его телохранители.
В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы. Информация о произошедшем уточняется.
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Все произошло во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании в городе Батлер. Во время речи политика началась стрельба, спустя секунду кандидат схватился за ухо и бросился лицом в пол. Спустя еще одно мгновение Трампа закрыли своими телами его телохранители.
В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы. Информация о произошедшем уточняется.
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Данил Пономарев