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Агенты секретной службы увели Трампа после стрельбы – полное видео покушения

14 июля 2024, 01:44
Фото: iStock/naveebird

Фото: iStock/naveebird

Агенты секретной службы увели Дональда Трампа со сцены после стрельбы. Судя по полному видео с моментом покушения, пуля прошла в сантиметрах от головы кандидата в президенты США, у него окровавлено ухо, по вскинутому вверх кулаку можно предположить, что ранение не тяжелое.
По данным издания RSBN, секретная служба разбирается в случившемся, стрелявшего пока не поймали.

Все произошло во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании в городе Батлер. Во время речи политика началась стрельба, спустя секунду кандидат схватился за ухо и бросился лицом в пол. Спустя еще одно мгновение Трампа закрыли своими телами его телохранители.



В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы. Информация о произошедшем уточняется.

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#политика
#происшествия
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#служба
#сша
NYT: Трамп после стрельбы на митинге чувствует себя хорошо, проходит медосмотр
14 июля 2024, 01:56

Фото: iStock/VILevi

Экс-президент США и участник предвыборной гонки Дональд Трамп после инцидента со стрельбой на митинге чувствует себя хорошо, сейчас он проходит медосмотр в больнице. Об этом сообщает New York Times. Расследованием случившегося на выступлении занимается секретная служба.
Стрельба началась во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании в городе Батлер. Во время речи политика послышались выстрелы, спустя секунду кандидат схватился за ухо и бросился лицом в пол. Спустя еще одно мгновение Трампа закрыли своими телами сотрудники секретной службы. Они же через какое-то время увели политика со сцены.

Судя по полному видео с моментом стрельбы, пуля прошла в сантиметрах от головы кандидата в президенты США, у него окровавлено ухо, однако по вскинутому вверх кулаку можно предположить, что ранение не тяжелое.

По данным издания RSBN, секретная служба разбирается в случившемся, стрелявшего пока не поймали.

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На Трампа совершено покушение, политик ранен – видео
Выстрелы прозвучали во время выступления Трампа в Пенсильвании
14 июля 2024, 01:16

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Выстрелы, предположительно, прогремели во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл во время встречи Трампа с избирателями в городе Батлер.



Отмечается, что после громких звуков трансляция выступления прервалась.

На опубликованных кадрах видно, что Трамп сразу же покинул сцену. Вероятно, он был ранен, поскольку видна кровь на ухе.

Медиакомпания RSBN сообщает, что стрелка пока не удалось задержать, его разыскивает полиция.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация о произошедшем уточняется.

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Полиция поймала трех мигрантов после конфликта со стрельбой в Петербурге
14 июля 2024, 00:17

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге полиция задержала трех мигрантов для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает областное ГУ МВД России. По данным ведомства, задержанные 1990, 1995 и 2000 годов рождения.
«Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», – сообщает региональный следком.
По предварительным данным ГСУ СК, стрельбу устроили из пневматического оружия, а поводом для вооруженного конфликта стала «конкуренция в сфере такси».

Напомним, SHOT сообщал, что двое мужчин обстреляли из автоматов и пистолетов своих оппонентов, после чего скрылись с места преступления. Также они произвели несколько выстрелов в воздух. Инцидент произошел в субботу, 13 июля, на Комендантском проспекте.

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#ск рф
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В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в городе Керман
13 июля 2024, 23:38

Фото: iStock/shironosov

Задержан и доставлен в Иран один из главных организаторов и руководителей теракта, совершённого в городе Керман в январе 2024 года. Об этом сообщило Министерство разведки Ирана.
Напомним, что 3 января на юго-востоке Ирана погибли 89 человек. Все они стали жертвами взрывов, прогремевших во время траурного шествия, посвящённого четвёртой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Ответственность за произошедшее взяли на себя представители группировки ИГИЛ*.

В тексте заявления Министерства отмечается, что был задержан и переброшен в Иран один из главных организаторов этого теракта Абдулла Кувейте.

Полученные от него данные позволили ведомству раскрыть другие заговоры, выявить их организаторов и места их расположения.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#теракт
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В Петербурге произошла перестрелка
SHOT: на севере Петербурга произошла перестрелка
13 июля 2024, 23:09

Фото: iStock/Diy13

Перестрелка произошла на севере Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что двое мужчин обстреляли их автоматов и пистолетом своих оппонентов, после чего скрылись с места преступления. Также они произвели несколько выстрелов в воздух. Инцидент произошёл на Комендантском проспекте.

Ранее в субботу сообщалось, что в Перми задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего 9-летнего сына, тело которого было найдено в чемодане на мусорке. Как сообщалось, мать исчезла после того, избавилась от трупа ребёнка. Перед убийством мальчика несколько раз ударили ножом и душили.

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#санкт-петербург
#стрельба
#инцидент
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В Одессе вспыхнул громкий скандал из-за композиций Юрия Шатунова
Страна: на пляже Одессы вспыхнул громкий скандал из-за композиций Юрия Шатунова
13 июля 2024, 21:39

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Скандал из-за русских песен произошел на пляже Одессы. Об этом сообщает украинское издание «Страна». В частности, речь идет о композициях певца Юрия Шатунова.
«Языковой скандал на одесском пляже: женщины поругались из-за песен Юры Шатунова», — говорится в публикации.

По данным журналистов, женщина стала требовать выключить музыку, но столкнулась с возражениями других отдыхающих, поскольку слушать подобную музыку не запрещается.

После Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года власти Украины стали бороться с советской историей и со всем, что связано с русской культурой. В республике начали крушить памятники СССР, призывать сжигать русские книги, запретили русский язык, срывали с ветеранов георгиевские ленты.

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#одесса
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СК РФ изымает техдокументацию с завода, где обслуживали упавший самолет SSJ-100
13 июля 2024, 21:31

Фото: istockphoto/:Sergey Tinyakov

На территории завода, где проходил техобслуживание упавший самолет SSJ-100, начались следственные действия. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, с предприятия также изымают техническую документацию.
Крушение самолёта Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. Авиалайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт «Внуково». По словам очевидцев, борт сначала накренился, а затем резко пошел на снижение, после чего врезался в землю. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.

Петренко также отметила, что уголовное дело передали для расследования в центральный аппарат СК РФ, а изъятые обломки фюзеляжа и другие вещественные доказательства отправили на экспертизу.

«Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия», – резюмировала Петренко.
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#крушение
#тела
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В Перми поймали подозреваемую в убийстве сына, труп которого нашли в чемодане
13 июля 2024, 21:00

Фото: istockphoto/???? ??????

В Перми поймали 34-летнюю мать, подозреваемую в убийстве 9-летнего сына, труп которого нашли в чемодане на помойке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В ближайшее время женщину начнут допрашивать следователи, говорится в сообщении.
Ранее региональное управление МВД распространило ориентировку на подозреваемую.

«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения», – указывалось в публикации.
До этого тг-канал «112» сообщал, что перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили, а его мать исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка. Отмечалось, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но женщина уже скрылась.

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#мвд
#следователи
#женщина
#мать
#фото
#розыск
#убийство
#дети
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Два приближенных к бывшему замминистра обороны Иванову умерли в один день
13 июля 2024, 20:21

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В один день скончались двое приближенных к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что речь о предпринимателе Игоре Котельникове и руководителе управления госэкспертизы оборонного ведомства РФ генерал-полковнике Магомеде Хандаеве. Обоих не стало в понедельник, 8 июля.

Хандаев напрямую подчинялся Иванову, его допросили следователи, как свидетеля по делу. В СИЗО его не содержали, а причина смерти неизвестна. Похоронили офицера в Дагестане, где присутствовали коллеги и друзья Хандаева.

Котельникова же не стало, когда он был в карцере московского СИЗО №4 «Медведь», у него были проблемы с сердцем. Как заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, смерть бизнесмена и условия его содержания в карцере связаны.

Известно, что все случилось в карцере в пятом корпусе 8 июля, но данные о происшествии поступили лишь в минувшую пятницу, 12 июля. ФСИН еще не подтвердила произошедшее, там ждут заключения экспертов.

Меркачева подчеркивала, что в карцер при жаркой погоде можно отправлять лишь в исключительных случаях, поскольку в духоту там находиться почти нереально.

«Заключенные там мучаются. (…) Вообще, весь пятый корпус известен тем, что там огромное количество карцеров — больше 30, это самое большое количество во всех СИЗО Москвы. (…) Там заключенные всегда жаловались на условия. (…) Там уже были смерти», — сказала член СПЧ.

Омбудсмен по правам человека в столице Татьяна Потяева обещала к понедельнику, 15 июля, сделать все запросы и встретиться с руководством изолятора для прояснения ситуации. Жалоб от Котельникова, по ее словам, не было.

По мнению Меркачевой, предпринимателя сложно представить сторонником криминалитета. Она заключила, что у Котельникова не была криминального опыта.

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