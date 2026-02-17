«Станут частью РФ»: Картаполов ответил на угрозу главы МИД Эстонии

17 февраля 2026, 15:21

Картаполов: Эстония станет частью РФ, если попробует воевать с Москвой

Фото: iStock/Racide

Вооружённые силы Эстонии могут попробовать «перенести войну на территорию России», однако в этом случае республика станет её частью. Такое развитие событий не исключил глава Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.





Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил в интервью The Daily Telegraph о планах «перенести войну на территорию России и нанесении ударов вглубь страны».





«Видимо, Таллин рассчитывает стать ещё одним субъектом Российской Федерации, я другого объяснения не нахожу. Ради бога, хотя кормить этих бездельников не хочется», — сказал Картаполов в разговоре с Life.ru.

«Пусть приходят, мы на них посмотрим», — заключил парламентарий.