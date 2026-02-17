«Станут частью РФ»: Картаполов ответил на угрозу главы МИД Эстонии
Картаполов: Эстония станет частью РФ, если попробует воевать с Москвой
Вооружённые силы Эстонии могут попробовать «перенести войну на территорию России», однако в этом случае республика станет её частью. Такое развитие событий не исключил глава Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил в интервью The Daily Telegraph о планах «перенести войну на территорию России и нанесении ударов вглубь страны».
«Видимо, Таллин рассчитывает стать ещё одним субъектом Российской Федерации, я другого объяснения не нахожу. Ради бога, хотя кормить этих бездельников не хочется», — сказал Картаполов в разговоре с Life.ru.
Депутат отметил, что у Эстонии действительно есть армия, однако ее размером страна похвастаться не может, поскольку она составляет около «500 злых спецназовцев». Картаполов предложил им попробовать прийти на российскую территорию.
«Пусть приходят, мы на них посмотрим», — заключил парламентарий.