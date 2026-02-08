Захарова высказалась об отрицании резолюции РФ по нацизму бывшими странами «Оси»

08 февраля 2026, 14:17

Захарова: Германия и Япония с Италией отрицают резолюцию РФ по нацизму

Фото: istockphoto/iDymax

Россия выразила обеспокоенность тем, что российский проект резолюции ООН о противодействии героизации нацизма не поддержали Германия, Италия и Япония. Об этом 8 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Дипломат отметила, что с учетом сложных страниц истории этих стран в XX веке их позиция по документу вызывает вопросы, тем более что ранее они заявляли о признании ответственности за развязывание Второй мировой войны и раскаянии за геноцид и другие преступления против человечности.





«Особую тревогу на этом фоне вызывает голосование против резолюции государств», — цитирует ее РИА Новости.