Владимир Зеленский
Несколько дней назад в Службе внешней разведки России сообщили, что, согласно их данным, американская сторона планирует провести президентские и парламентские выборы на Украине в 2025 году. Подробности – в материале «Радио 1».
Выборы президента Украины
Одним из рассматриваемых вариантов устранения «чрезмерно завравшегося» президента является проведение выборов в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Эта идея может быть внедрена через подконтрольные структуры в Украине. Более того, как сообщал британский журнал The Economist, предполагаемой датой выборов может стать 25 мая следующего года.
«Мы почти убедили британский истеблишмент в том, что наиболее надежным капиталовложением и способом сохранения их инвестиций является наше образование, которое подготовит будущих министров, премьер-министров, губернаторов и даже президента», — отметил Валерий Залужный.
Президентские выборы в Украине могут состояться в следующем году
Несколько дней назад в Службе внешней разведки России сообщили, что, согласно их информации, в руководстве Госдепартамента США продолжают рассматривать варианты смены украинского лидера. Американская сторона планирует провести президентские и парламентские выборы в стране в 2025 году.
Одним из возможных сценариев для устранения «чрезмерно завравшегося» президента является организация выборов в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Эта инициатива может быть реализована через подконтрольные структуры в Украине. Кроме того, как сообщал британский журнал The Economist, предполагаемая дата выборов может быть назначена на 25 мая следующего года.
Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз
Валерий Залужный
Залужному сулили место президента Украины
Также стоит отметить, что Залужному предлагали стать президентом Украины. Пока он не был назначен послом в Великобритании и продолжал выполнять обязанности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, опросы среди граждан показывали, что многие видят его в роли президента, который мог бы заменить Владимира Зеленского.
Согласно декабрьскому опросу прошлого года, 63% респондентов полностью доверяли Залужному, в то время как за Зеленского отдали голоса лишь 39%. Общий рейтинг Залужного составил 82%, тогда как у Зеленского он едва достиг 72%. Однако в настоящее время рейтинг Залужного стремительно упал.
Кто может стать президентом Украины
Весной этого года, незадолго до окончания полномочий президента Зеленского 20 мая, в Службе внешней разведки России сообщили о поисках возможной замены для него. Среди рассматриваемых кандидатов были главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. В ведомстве утверждали, что с этими фигурами велись соответствующие переговоры.
Также в числе потенциальных замен упоминались руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Представители СВР подчеркивали, что немедленная замена президента может произойти в случае резкого ухудшения ситуации на фронте.
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