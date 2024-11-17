The Times: Лондон перестал снабжать ВСУ ракетами Storm Shadow из-за их нехватки

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Ранее The Guardian сообщала, что с лета 2024 года отношения Украины и Великобритании ухудшились, ВСУ перестали получать дальнобойные ракеты Storm Shadow. The Times считает, что дело в нехватке запасов этого оружия у Лондона и в неэффективном его использовании Киевом.
По информации газеты, Британия не хочет передавать Storm Shadow, чтобы не навредить собственным резервам для защиты страны, тем более, Запад так и не дал Киеву разрешения на удары вглубь России, а значит использование этих ракет будет неэффективным.
«Мы не комментируем оперативные запасы, однако поддержка Украины Великобританией непоколебима, и премьер-министр неизменно дает понять, что его правительство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявили The Guardian в британском Минобороны.Читайте также:
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