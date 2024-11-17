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The Times: Лондон перестал снабжать ВСУ ракетами Storm Shadow из-за их нехватки

Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Ранее The Guardian сообщала, что с лета 2024 года отношения Украины и Великобритании ухудшились, ВСУ перестали получать дальнобойные ракеты Storm Shadow. The Times считает, что дело в нехватке запасов этого оружия у Лондона и в неэффективном его использовании Киевом.


По информации газеты, Британия не хочет передавать Storm Shadow, чтобы не навредить собственным резервам для защиты страны, тем более, Запад так и не дал Киеву разрешения на удары вглубь России, а значит использование этих ракет будет неэффективным.
«Мы не комментируем оперативные запасы, однако поддержка Украины Великобританией непоколебима, и премьер-министр неизменно дает понять, что его правительство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявили The Guardian в британском Минобороны.
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Welt: Зеленский хочет скорейшей встречи с Трампом, чтобы тот поддержал Украину
17 ноября 2024, 08:14

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский хочет в кратчайшие сроки организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом для его привлечения на сторону Киева. Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на украинских чиновников. Карьере Зеленского, как отмечается, придет конец, если условия Трампа окажутся хуже предложенных в Стамбуле в 2022 году.
«На Украине <...> усиленно ищут способы привлечь Трампа на сторону Киева. <...> Киев пытается добиться встречи с ним как можно скорее», — сказано в материале.
В статье указывается, что украинское руководство с большим напряжением следит за деталями мирного плана Трампа, которые просачиваются в публичное пространство, переживая, что Киеву придется соглашаться со всеми требованиями 47-го президента США.

По данным газеты, Киев идет на самые отчаянные уловки, чтобы переманить Трампа на свою сторону. Например, Зеленский готов передать Штатам контроль над ресурсами Украины и предлагает разместить украинских военных вместо американских в Европе.
«Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии в ближайшие недели», — заключили журналисты.
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#зеленский
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Китай указал США на четыре красных линии
Си Цзиньпин назвал Байдену четыре красных линии в отношениях между Китаем и США
17 ноября 2024, 07:24

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом указал на четыре красных линии в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которые запрещено пересекать: тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая с его правом на развитие. Об этом сообщает МИД КНР. По словам китайского лидера, эти вопросы являются основными ограничителями и гарантиями безопасности.
«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая с его правом на развитие — четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать. Они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США», — подчеркнул он.
Си Цзиньпин признал, что противоречий между Китаем и США не удастся избежать, однако ни одна из стран не должна мешать интересам друг друга и развязывать конфликт.

Председатель КНР также указал, что Штатам следует отказаться от неуместного расширения концепции национальной безопасности, чтобы сдерживать под этим предлогом другие страны.

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Трюдо заявил о важности взаимодействия между странами для завершения конфликта на Украине
Трюдо: завершение конфликта на Украине требует взаимодействия
17 ноября 2024, 06:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сотрудничество необходимо для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет ТАСС.
Так политик прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами», – заявил он.

В ответ на вопрос репортера о том, будет ли он сам звонить Путину, премьер-министр Канады сказал, что его уровень доверия «вероятно, находится на самом низком уровне». Трюдо также добавил, что Оттава продолжит оказывать Украине полную поддержку.

В сентябре Трюдо заявил, что Канада поддерживает атаки украинской армии дальнобойным оружием на территорию России. Политик также утверждал, что Россия «нарушила установленный правилами порядок».

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#канада
#украина
#олаф шольц
#владимир путин
#германия
#россия
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В МИД призвали снимать односторонние санкции
Замглавы МИД Панкин: Россия призывает снимать санкции, от них страдает весь мир
17 ноября 2024, 06:05

Фото: iStock/designer491

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на полях саммит АТЭС заявил, что Россия призывает своих партнеров отменить санкции, а не обходить односторонние санкции. Его слова передает РИА Новости.
Панкин указал на противоречие: по его мнению, невозможно говорить о свободных рынках и торговых системах, когда есть препятствия. Он отметил, что коллеги должны призвать своих коллег изменить свой подход. Дипломат добавил, что введение санкций приведет к росту цен на продовольствие и энергоресурсы.

«То, что мы делаем сами, вы знаете, мы их обходим – какие-то меры. Но обходить – это одно, а другое дело – надо снимать, потому что от этого страдает весь мир», – подчеркнул замглавы МИД.

Ранее лидеры «Большой семерки» подтвердили свое желание навредить России.

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#санкции
#мид
#саммит
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В Китае призвали к мирным переговорам по Украине
17 ноября 2024, 05:54

Фото: iStock/Ruma Aktar

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме в кулуарах саммита АТЭС, что позиция Пекина по украинскому конфликту заключается в содействии переговорам. Его слова передает агентство Xinhua.
Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо приложить усилия для смягчения украинского кризиса.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», – заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией в случае «усиления» Киева третьими странами.

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#си цзиньпин
#владимир путин
#сша
#джозеф байден
#украина
#переговоры
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В бундестаге раскрыли причину звонка Шольца Путину
17 ноября 2024, 05:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил президенту России Владимиру Путину, опасаясь мирного плана Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, победившего на президентских выборах в США, по Украине. Причину возобновления телефонных переговоров между Российской Федерацией и Германией объяснил в социальной сети X депутат бундестага Грегор Гизи.
«Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», – написал политик.

Гизи считает, что Шольц должен был связаться с российским лидером раньше, чтобы сделать мирное предложение, это могло бы помочь предотвратить негативное влияние конфликта на киевские власти.

«Возможно, уже слишком поздно», – заключил он.

Ранее газета Bild писала, что обращение Олафа Шольца к Владимиру Путину было согласовано с западными лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание утверждает, что глава правительства Германии намеревался спросить президента России о подготовке переговоров на фоне президентских выборов в США.

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#сша
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#олаф шольц
#владимир путин
#владимир зеленский
#переговоры
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Шольц рассказал о способе узнать мнение Путина о переговорах на Украине
17 ноября 2024, 04:35

Фото: сайт Кремля

В интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным единственным способом узнать, что политик рассматривает возможность начала переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Журналисты спросили канцлера Германии, почему российский лидер должен участвовать в переговорах в то время, когда Москва укрепляет свои позиции. Шольц сказал, что было бы бесполезно рассуждать о мнениях Путина по этому вопросу.

«Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», – сказал он.

Ранее Шольц подвергался критике со стороны немецких политиков за то, что звонил президенту России.

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#германия
#владимир путин
#россия
#украина
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На Украине раскрыли причину тревоги Зеленского
17 ноября 2024, 04:14

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что в ближайшем будущем его партнеры начнут подталкивать его к переговорам с Россией о прекращении конфликта. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
В публикации журналисты объяснили причины беспокойства Зеленского и показали, что он обеспокоен желанием Запада положить конец конфликту. Его также волнует кадровые назначения избранного президента США Дональда Трампа.

«А звонок Шольца Путину <…> также дает основания полагать, что и власти важнейшей страны ЕС выступают за переговоры», – подчеркнули авторы.

Ранее Зеленский допускал возможность мирного урегулирования конфликта с Россией в случае «усиления» Киева третьими странами. По его словам, «если Украина не будет сильной», инициатива станет проигрышной.

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#украина
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#переговоры
#дональд трамп
#сша
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В Китае заявили о готовности к работе с новой администрацией США
17 ноября 2024, 03:14

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с нынешним президентом США Джо Байденом заявил, что готов работать с новой администрацией президента Дональда Трампа, победившего на выборах. Его слова цитирует РИА Новости.
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с новой администрацией США. Он подчеркнул, что Пекин стремится поддерживать контакты с Вашингтоном, а также хочет «двигаться вперед» в направлении перехода китайско-американских отношений в интересах двух стран.

11 ноября Трамп в конечном итоге победил на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, последнем значительном штате на выборах в этом году.

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