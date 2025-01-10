Стармер поедет в Киев, чтобы обсудить размещение британских миротворцев

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В ближайшие недели премьер Великобритании Кейр Стармер отправится на Украину, чтобы обсудить возможность размещения там международных миротворческих сил после окончания конфликта с Россией. Это будет его первый визит в Киев с тех пор, как он занял свой пост. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Владимир Зеленский объявил о плане разместить миротворческие силы после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии. Однако сроки исполнения он не назвал.
При этом в офисе Стармера комментировать данную информацию не стали.
При этом Москва не раз заявляла, что размещение миротворческих сил других государств на Украине возможно только с согласия обеих сторон конфликта.
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«Премьер-министр Великобритании планирует отправиться в Киев в ближайшие недели, когда Европа усилит подготовку к возвращению избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом», — говорится в статье.
При этом в офисе Стармера комментировать данную информацию не стали.
При этом Москва не раз заявляла, что размещение миротворческих сил других государств на Украине возможно только с согласия обеих сторон конфликта.
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Элина Позднякова