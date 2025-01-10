Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стармер поедет в Киев, чтобы обсудить размещение британских миротворцев

Стармер поедет в Киев, чтобы обсудить размещение британских миротворцев

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В ближайшие недели премьер Великобритании Кейр Стармер отправится на Украину, чтобы обсудить возможность размещения там международных миротворческих сил после окончания конфликта с Россией. Это будет его первый визит в Киев с тех пор, как он занял свой пост. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Владимир Зеленский объявил о плане разместить миротворческие силы после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии. Однако сроки исполнения он не назвал.

«Премьер-министр Великобритании планирует отправиться в Киев в ближайшие недели, когда Европа усилит подготовку к возвращению избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом», — говорится в статье.



При этом в офисе Стармера комментировать данную информацию не стали.

При этом Москва не раз заявляла, что размещение миротворческих сил других государств на Украине возможно только с согласия обеих сторон конфликта.

Читайте также:

Times: Стармер надеется убедить Трампа продолжить поставки оружия Киеву

Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России

Стало известно об антироссийском психозе в Британии
#москва
#сша
#дом
#европа
#министр
#поставки
#владимир зеленский
#киев
Президент Мексики показала карту 1607 года в ответ на слова Трампа о заливе
10 января 2025, 18:19

Фото: iStock/diegograndi

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум с сарказмом отреагировала на предложение будущего президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский и показала карту 1607 года, на которой мексиканцам принадлежит большая часть современного американского юго-запада и запада. Она напомнила, что Штаты получили эти земли лишь в 1848 году после мирного договора Гваделупе-Идальго, который положил конец двухлетней войне.
«Стоя перед этой картой, Шейнбаум заявила, что Северную Америку следует называть мексиканской Америкой, потому что в учредительном документе 1814 года, предшествовавшем Конституции Мексики, она называлась именно так», — отмечает Pravda.Ru.
В то же время Politico оценило другую резонансную идею Трампа — покупку Гренландии. Американское издание отметило, что такое приобретение станет плохой сделкой для США, так как американцы уже получают все необходимое от стратегически важного острова, сообщают argumenti.ru.
«В процитированном материале также указывается, что американская сторона воспрепятствовала продаже Китайской Народной Республике крупного месторождения редкоземельных металлов в Гренландии», — говорится в статье.
Читайте также:

В Кремле прокомментировали притязания Литвы на Калининградскую область

Politico: вторжение США в Гренландию обернется самой короткой войной

Инаугурация президента США 2025: как и когда Трамп вступит в должность
#сша
#трамп
#мексика
#история
#карта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно возможное место встречи Путина и Трампа
Сенатор Джабаров: местом встречи Путина и Трампа может стать Венгрия
10 января 2025, 18:09

Фото: iStock/rarrarorro

Местом встречи президента России Владимира Путина и будущего президента США Дональда Трампа может стать Венгрия. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, раньше подобным местом могла быть Финляндия, когда была нейтральной страной, но сейчас, учитывая ее членство в НАТО и агрессивную политику в отношении России, подобный вариант больше не рассматривается.
«Это может быть страна... я бы предложил, это моя личная точка зрения, Венгрию. Орбан в прекрасных отношениях с Трампом, в хороших отношениях с Путиным. Главное — обеспечить безопасность обоих лидеров на этой встрече», — поделился Джабаров.
Читайте также:

В Совфеде прокомментировали дату встречи Путина и Трампа

Раскрыты планы Кремля по встрече Путина и Трампа

«Трамп придёт и всё прекратит»: эксперт оценил вероятность отказа США от поставок оружия Киеву
#сша
#эксперт
#безопасность
#нато
#финляндия
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Совфеде прокомментировали дату встречи Путина и Трампа
Сенатор Джабаров: Путин и Трамп обязательно встретятся, дата согласуется
10 января 2025, 17:57

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и будущий президент США Дональд Трамп обязательно встретятся, дата этого мероприятия согласуется. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, подготовка встречи двух лидеров уже возможно началась.
«Наша сторона пока, видимо, не знает ни точной даты, ни точного места, все это согласуется. Я бы не спешил давать комментарии. Не могут не встретиться лидеры двух самых крупных держав, супердержав, конечно, встреча будет. Когда — все решат два руководителя», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов ко встрече с Дональдом Трампом без предварительных условий. Важны лишь обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога.

Читайте также:

«Преданный пёс Трампа»: Баранец раскрыл, кто станет новым министром обороны США

Раскрыты планы Кремля по встрече Путина и Трампа

«Трамп придёт и всё прекратит»: эксперт оценил вероятность отказа США от поставок оружия Киеву
#сша
#эксперт
#владимир путин
#встреча
#дмитрий песков
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина не войдет в рабочую группу ЕС и Словакии по транзиту газа
10 января 2025, 17:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не войдет в техническую группу ЕС и Словакии по энергетике, которую создали после того, как Киев прекратил транзит российского газа. Об этом журналистам сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
«Что касается состава группы, то на данный момент группа будет состоять из высокопоставленных представителей Европейской комиссии и Словакии», — сказала Итконен.

При этом она уточнила, что ЕК продолжает поддерживать контакты с Киевом не только на политическом уровне, но и на техническом.

При этом Итконен не стала отвечать на вопрос журналистов о компенсации для Словакии со стороны ЕК. По ее словам, этот вопрос будет решать совместная рабочая группа Словакии и Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил жёсткими мерами в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа. В частности, могут быть прекращены поставки гуманитарной помощи Украине.

Читайте также:

В Раде заявили, что Зеленский показал Евросоюзу свою истинную сущность решением по газу

«Шизофреник»: в Раде резко раскритиковали Зеленского из-за его неоднозначного решения

В Словакии сделали заявление о поставках электричества Украине
#министр
#заявление
#компенсации
#поставки
#зеленский
#ек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле прокомментировали притязания Литвы на Калининградскую область
Песков: Литва является недружественным государством для России
10 января 2025, 16:31

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Литва является недружественным государством для России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений президента Литвы Гитанаса Науседы о притязаниях страны на Калининград.
Ранее Науседа выступил с заявлениями, что Калининградская область якобы имеет историческую принадлежность к Литве. По его словам, несмотря на все старания России, Караляучюс никогда не станет Калининградом.

Поводом для его высказываний в соцсети X стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.

«Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — отметил Песков.
Науседа также обвинил Россию в переписывании истории.

Читайте также:

Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории

Президент Литвы Науседа подверг критике Фицо за поездку в Москву

Президент Литвы Науседа прокомментировал «план победы» Зеленского
#соцсети
#президент
#страны
#план
#песков
#литва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные эксперты: Трамп потребует от НАТО бóльших финансовых вливаний в военный бюджет
Баранец и Литовкин: Трамп будет добиваться от НАТО бóльших военных расходов
10 января 2025, 15:51

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

После своей инаугурации и объявления нового министра обороны США избранный президент Дональд Трамп будет настаивать на том, чтобы члены альянса НАТО увеличили свои военные расходы.
«<…> чтобы члены НАТО больше платили за вооружение, больше раскошеливались на военный бюджет, потому что Пентагону приходится на себе тащить страны, которые недоплачивают в военный бюджет НАТО, что в общем-то злит Трампа. Я думаю, что с этим будет покончено», — заявил «Радио 1» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
Такого же мнения придерживается и полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.
«Трамп постарается большую нагрузку возложить на Европу», — сказал «Радио 1» эксперт.

Ранее он утверждал, что после вступления в должность Трамп продолжит поставлять оружие Киеву, и в целом военная политика США при новом президенте не изменится.

Читайте также:

«Преданный пёс Трампа»: Баранец раскрыл, кто станет новым министром обороны США

Раскрыты планы Кремля по встрече Путина и Трампа

Италия обозначила свою позицию по поддержке Украине
#сша
#радио 1
#эксперт
#оружие
#политика
#бюджет
#страны
#вооружение
#нато
#виктор баранец
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Преданный пёс Трампа»: Баранец раскрыл, кто станет новым министром обороны США
Военэксперт Баранец: с приходом Трампа военная политика США может измениться
10 января 2025, 15:03

Фото: iStock/Austin Nooe

Военная политика избранного президента Дональда Трампа может радикально измениться, в частности, это коснётся финансовой помощи и оружейных поставок Украине. Об этом «Радио 1» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
Эксперт также отметил парадоксальность положения, в которой оказались США: Трамп заявлял, что в ближайшее время остановит войну, Пентагон же представил план, согласно которому поставки вооружения Киеву продолжатся до 2027 года.

По словам Баранца, чтобы таких противоречий не возникало, после ухода Остина с поста министра обороны Трамп назначит такого человека, который будет полностью следовать его политическому вектору.
«Судя по заявлениям Остина, он вряд ли останется министром обороны при Трампе. <…> Я думаю, что новым министром обороны США станет человек абсолютно «трамповского» типа, он будет самым преданным псом Трампа, ни на шаг ни влево, ни вправо от установок Трампа», — сказал эксперт.
Он добавил, что Дональд Трамп недоволен сегодняшним состоянием Вооружённых сил США, и, следовательно, новому главе Пентагона предстоит провести реорганизацию армии и выполнять те военные задачи, которые будет ставить Трамп.

Ранее издание Politico писало, что контактная группа по Украине может распасться после ухода с поста министра обороны США Ллойда Остина, а это, возможно, отразится и на поставках оружия Киеву.

Читайте также:

«Трамп придёт и всё прекратит»: эксперт оценил вероятность отказа США от поставок оружия Киеву

Раскрыты планы Кремля по встрече Путина и Трампа

Инаугурация президента США 2025: как и когда Трамп вступит в должность
#сша
#эксперт
#военные
#дональд трамп
#поставки
#вооружения
#пентагон
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин обсудил с Совбезом меры безопасности на праздновании Дня Победы
10 января 2025, 15:00

Фото: iStock/Paha_L

В рамках празднования Дня Победы 9 мая состоится множество мероприятий, на которых необходимо обеспечить все меры безопасности. Об этом шла речь на совещании постоянных членов Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
10 января российский лидер Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Речь шла об обеспечении безопасности в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Президент рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые требуются в контексте этого года, года, который посвящен святой дате — 80-летию Победы. Много мероприятий планируется во главе с мероприятиями в рамках 9 мая», — уточнил Песков.

По его словам, ​во время празднования Дня Победы будет необходимо обеспечить дополнительные меры безопасности.

Читайте также:

Раскрыты планы Кремля по встрече Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос об оскорблении Алиева членом Общественной палаты РФ

«Это мой друг»: Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну
#владимир путин
#президент
#совещание
#9 мая
#меры
#лидер
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Трамп придёт и всё прекратит»: эксперт оценил вероятность отказа США от поставок оружия Киеву
Военный эксперт Литовкин: поставки оружия Украине продолжатся при Трампе
10 января 2025, 13:47

Фото: iStock/Bet_Noire

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа проявляет откровенный скептицизм в вопросах оказания военной помощи Украине, писало издание Politico.
Иного мнения придерживается полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. В беседе с «Радио 1» он заявил, что с приходом к власти Трамп и его команда продолжат придерживаться политики поставок оружия Киеву.
«Соединённым Штатам выгодно поставлять оружие на Украину. Выделяя деньги на Украину, они выделяют деньги военно-промышленному комплексу. [Ллойд] Остин (министр обороны США — прим. ред.), Энтони Блинкен, госсекретарь Соединённых Штатов, не раз утверждали, что 90% помощи, которую выделяет Соединённые Штаты на Украину, остаётся в Соединённых Штатах, идёт на поддержку военно-промышленного комплекса», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что поставлять оружие Киеву США начали во время первого срока президентства Трампа. Тогда Украина получала стингеры, джавелины.
«Это иллюзия, что Трамп придёт и всё прекратит», — заключил военный обозреватель.
Как ранее сообщало издание Politico, контактная группа по Украине может распасться после ухода со поста министра обороны США Ллойда Остина, что, возможно, отразится и на поставках оружия Киеву.

Читайте также:

Стало известно, при помощи чего Запад пытается выставить Украину победителем

Politico: вторжение США в Гренландию обернется самой короткой войной

Инаугурация президента США 2025: как и когда Трамп вступит в должность
#сша
#радио 1
#эксперт
#оружие
#украина
#энтони блинкен
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате