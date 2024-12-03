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Посольство России в Великобритании обвинило Лондон в шпиономании и деградации политического истеблишмента на фоне антироссийских публикаций в британских СМИ и заявлений местных политиков.
Российская сторона считает, что обвинения в возможных диверсиях и кибератаках со стороны Москвы, а также оскорбительные высказывания британских лидеров, свидетельствуют о попытках прикрыть неудачи своей политики, в том числе на украинском направлении. Об этом говорится в полученном ТАСС комментарии посольства РФ в Великобритании.
По мнению посольства, озвученные в СМИ предположения о возможных атаках России на коммуникационные и энергетические объекты в Великобритании или о киберугрозах связаны с провалом британских замыслов в отношении Украины. Особое внимание было уделено недавним высказываниям британского премьера, которые в Москве расценили как попытку представить Россию в негативном свете.
На прошлой неделе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против России чужими руками. Также сообщалось о том, что Россия вводит персональные санкции в отношении политиков, военных и журналистов Великобритании, которые выражали свою антироссийскую позицию.
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По мнению посольства, озвученные в СМИ предположения о возможных атаках России на коммуникационные и энергетические объекты в Великобритании или о киберугрозах связаны с провалом британских замыслов в отношении Украины. Особое внимание было уделено недавним высказываниям британского премьера, которые в Москве расценили как попытку представить Россию в негативном свете.
«В ходе выступления в лондонской мэрии 2 декабря Кир Стармер взялся рассуждать о России как «неустойчивом и отчаявшемся агрессоре». До этого местный официоз пытался изобразить нашу страну «порочной», а россиян — страдающими от отсутствия задатков «критического мышления». Подобные хамские эпитеты, хотя и не стали для нас новостью, свидетельствуют прежде всего о продолжающемся падении уровня квалификации и самоуважения британского истеблишмента», — считают в посольстве.В посольстве подчеркнули, что такие антироссийские кампании в СМИ и заявления политиков свидетельствуют не только о предвзятости, но и о снижении уровня профессионализма и самоуважения британского истеблишмента.
На прошлой неделе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против России чужими руками. Также сообщалось о том, что Россия вводит персональные санкции в отношении политиков, военных и журналистов Великобритании, которые выражали свою антироссийскую позицию.
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Мария Моисеева