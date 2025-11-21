Стармер призвал искать мир для Украины из реальности сегодняшнего дня
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мир на Украине должен достигаться, исходя из текущей обстановки. Об этом он сказал в эфире Sky News.
Политик подчеркнул, что честный и справедливый мир — цель, которой хотят и США, и европейские лидеры, но при этом суверенное право Украины самой определять своё будущее остаётся ключевым принципом.
По словам премьера, изучение мирного плана Дональда Трампа только укрепило его убеждённость, что этот принцип нельзя нарушать. Ранее Стармер провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским.
