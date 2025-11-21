WP: США готовы изменить план по Украине по просьбе Киева

21 ноября 2025, 17:59

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты допускают внесение изменений в свой план по урегулированию украинского конфликта по запросу киевских властей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.