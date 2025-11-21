WP: США готовы изменить план по Украине по просьбе Киева
Соединённые Штаты допускают внесение изменений в свой план по урегулированию украинского конфликта по запросу киевских властей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.
Как отмечается, Владимир Зеленский попросил внести корректировки в документ, и команда главы штаба сухопутных войск США Дэна Дрисколла согласилась рассмотреть возможность изменений. Пока Киев не определился, какие именно пункты плана будут изменены.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет переговоры с Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом.
