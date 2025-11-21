Зеленский обратился к украинцам и призвал выбирать между честью и тяжёлой зимой
Владимир Зеленский записал десятиминутное видеообращение к гражданам страны, в котором рассказал о сложной ситуации вокруг предложенного плана из 28 пунктов.
По его словам, Украина сейчас стоит перед выбором: «либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнёра». Он подчеркнул, что Киев будет отстаивать национальные интересы и искать конструктивные решения, предлагая корректировки в тех пунктах, которые его не устраивают.
Зеленский также отметил, что давление на Украину является одним из самых серьёзных за последние годы, и предупредил: даже самый прочный металл когда-нибудь может не выдержать. Главная цель, по его словам, — сохранить «честь и достоинство украинцев» в любом соглашении.
Читайте также: