Стартовал сбор вопросов на Прямую линию с Владимиром Путиным
Стартовал сбор вопросов на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», где глава государства ответит на вопросы граждан и журналистов.
Каждый желающий может обратиться с проблемой через сайт moskva-putinu.ru, отправить СМС или ММС на номер 0–40–40, а также позвонить по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы также принимаются через специальное мобильное приложение.
Прямая линия с Владимиром Путиным появилась 24 декабря 2001 года. С тех пор такие встречи проходят постоянно, за исключением 2004, 2012, 2020 и 2022 годов.
