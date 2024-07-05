Ставридис: Рютте на посту генсека «вывезет» вызовы, стоящие перед НАТО

Фото: Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Экс-главком НАТО Джеймс Ставридис считает, что Марк Рютте на посту генсека справится с вызовами альянса, сообщили в Bloomberg.
По мнению Джеймса Ставридис, отставного адмирала ВМС США и бывшего Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, Марк Рютте, который осенью займёт пост генерального секретаря НАТО, обладает всеми необходимыми качествами для успешного решения задач, стоящих перед военным блоком.
Ставридис также поделился, что знаком с Рютте с 2010 года. По его словам, политик зарекомендовал себя как ответственный лидер, который привержен членству в НАТО.
Полномочия нынешнего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. Предполагается, что Рютте заменит предшественника 2 октября и вступит в должность. Как сообщала газета Politico, все 32 страны-члена НАТО согласились с этим назначением.
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«Рютте — это политик, который не ищет сложностей. Он хорошо организован, умеет работать с данными и пользуется поддержкой своих избирателей. Он всегда стремится контролировать ситуацию. Всё это указывает на то, что он обладает качествами, необходимыми для решения самых серьёзных проблем, с которыми сталкивается НАТО», — отметил бывший главнокомандующий альянса.
Ставридис также поделился, что знаком с Рютте с 2010 года. По его словам, политик зарекомендовал себя как ответственный лидер, который привержен членству в НАТО.
Полномочия нынешнего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. Предполагается, что Рютте заменит предшественника 2 октября и вступит в должность. Как сообщала газета Politico, все 32 страны-члена НАТО согласились с этим назначением.
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Мира Полтева