Стефанишина: Киев получил лишь 10% средств, необходимых для выживания

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Украина за последние два месяца получила только 10% от запланированных средств, необходимых для выживания, «ситуация очень плохая», заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вице-премьер пожаловалась на Киевском форуме безопасности, что за прошедшие два месяца Украина получила лишь мизерную долю от суммы финансовых средств, которые нужны для обеспечения выживания государству.
Украине в среду 20 марта был отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро, которую утвердили на саммите ЕС в Брюсселе. О своей осведомленности либо неосведомленности данной новостью премьер ничего не сообщила.
Программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года.
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«Я хочу обратить внимание на то, что ситуация уже очень плохая...», — сообщила Стефанишина.
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Мария Федоровцева