Зеленский раскрыл подробности ночной массированной атаки на Украину

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В ночь на 22 марта Украину атаковали более 60 дронов и около 90 ракет разных типов. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский.
«За эту ночь Украину атаковали более 60 "Шахедов" и около 90 ракет разных типов», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
При этом он не уточнил, сколько из них удалось сбить. Однако в очередной раз отметил необходимость поставок систем ПВО на Украину.
Также удалось поразить танковый завод и две ТЭЦ в Харькове. Также военные объекты Украины были поражены в Запорожье, Киеве, Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.
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Элина Позднякова