Одна из стран Прибалтики заявила о готовности отправить на Украину роту миротворцев
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на встрече европейской «коалиции желающих» по Украине сообщил о готовности страны направить в состав возможной миссии роту военнослужащих. Отмечается, что численность такого подразделения может составить от 50 до 250 человек. Об этом информирует телерадиокомпания ERR.
Глава правительства уточнил, что детальное обсуждение миссии будет возможным только после проведения трёхсторонних переговоров между лидерами США, России и Украины. По словам Михала, именно по итогам такой встречи станет понятен формат будущей операции, размер вклада разных стран и её дальнейшие перспективы.
Также эстонский премьер заявил, что наиболее эффективной гарантией безопасности для Украины остается её вступление в НАТО. На случай, если этот процесс займёт продолжительное время, Эстония призвала другие европейские государства рассмотреть возможность направления в Украину своих военных контингентов для обеспечения её защиты.
