Одна из стран Прибалтики заявила о готовности отправить на Украину роту миротворцев

20 августа 2025, 18:04

Премьер-министр Эстонии озвучил позицию по военной помощи Украине

Фото: Istock/Michele Ursi

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на встрече европейской «коалиции желающих» по Украине сообщил о готовности страны направить в состав возможной миссии роту военнослужащих. Отмечается, что численность такого подразделения может составить от 50 до 250 человек. Об этом информирует телерадиокомпания ERR.