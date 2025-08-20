В СНБО Украины ответили на сообщения о превысивших 1,5 млн человек потерях ВСУ
СНБО Украины не признал потери ВСУ в 1,7 миллиона человек
Киев опроверг сообщения о потерях ВСУ в размере 1,7 млн человек. Соответствующее заявление опубликовал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В подтверждение представители центра сослались на слова Владимира Зеленского о том, что численность украинской армии никогда не превышала 880 тыс. человек. Других данных о потерях в СНБО не привели.
«Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в войне против России — фейк», — сказано в материале.
Ранее российские хакеры заявляли, что взломали программу «Дельта», которую использовало командование ВСУ для управления войсками, мониторинга позиций и контроля перемещений подразделений; по их данным, из полученных файлов следует, что Киев потерял 1,7 млн военнослужащих.