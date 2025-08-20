В СНБО Украины ответили на сообщения о превысивших 1,5 млн человек потерях ВСУ

20 августа 2025, 17:56

СНБО Украины не признал потери ВСУ в 1,7 миллиона человек

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Киев опроверг сообщения о потерях ВСУ в размере 1,7 млн человек. Соответствующее заявление опубликовал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.





В подтверждение представители центра сослались на слова Владимира Зеленского о том, что численность украинской армии никогда не превышала 880 тыс. человек. Других данных о потерях в СНБО не привели.





«Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в войне против России — фейк», — сказано в материале.