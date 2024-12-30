Стендап-комика Комиссаренко заочно приговорили в Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Заочный приговор в шесть лет лишения свободы по делу об оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко вынесли стендап-комику Вячеславу Комиссаренко. Об этом пишет Белта.
«Минский городской суд вынес приговор по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого по трем статьям УК», — сказано в материале.Таким образом юмориста признали виновным в публичном оскорблении первого лица страны, умышленных действиях, возбуждающих социальную вражду и клевете в отношении Лукашенко.
Сам Комиссаренко в настоящее время находится за пределами республики. Белорусский СК открыл уголовное дело в августе этого года, а судебное разбирательство началось 24 декабря.
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