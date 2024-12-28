Подмосковный суд осудил приезжих, убивших и ограбивших пенсионерку

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Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, убивших пожилую женщину из корыстных побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
В суде было установлено, что 32-летний Зафар Худойкулов, не имея легального источника дохода, предложил 24-летнему знакомому Хабибулле Мухамадиеву ограбить пожилую женщину, у которой он раньше работал на садовом участке.
Подсудимые были признаны виновными в убийстве из корыстных побуждений, разбое, грабеже с незаконным проникновением в жилище и применением насилия.
Суд приговорил Худойкулова к 22 годам, а Мухамадиева – к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
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«13 ноября 2024 года соучастники приехали на территорию ЖК «Новорижский» городского округа Истра и проникли на территорию участка. Дождавшись выхода женщины на крыльцо, они напали на неё и затащили в дом, где жестоко избили. Затем Худойкулов, подавляя активное сопротивление потерпевшей, задушил её. После убийства мужчины обыскали дом и, обнаружив деньги и ценное имущество, похитили их. Ущерб превысил 158 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Подсудимые были признаны виновными в убийстве из корыстных побуждений, разбое, грабеже с незаконным проникновением в жилище и применением насилия.
Суд приговорил Худойкулова к 22 годам, а Мухамадиева – к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
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Лора Луганская