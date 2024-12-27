Суд отправил под арест жителя Сахалина за сотрудничество с СБУ

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На Сахалине сотрудники регионального управления ФСБ задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Сахалинской области. Установлено, что мужчина установил контакт в Сети с представителем СБУ и выполнял задание кураторов по сбору стратегически важной информации и фотоматериалов о Вооруженных силах России. Для этого он направился в Белгородскую область.
Собранную информацию сахалинец передавал в СБУ с помощью мессенджеров. Следователи региона возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК России — сотрудничество с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Сахалинец заключен под стражу. Следствие по делу продолжается.
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Александр Бойцов