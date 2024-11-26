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Руководство Североатлантического альянса продолжает эскалацию. В то же время последствия применения новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» ужасают.
Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и эксперт по вопросам геополитики Туомас Малинен. В своей социальной сети Х он назвал ракету «Орешник» «оружием Судного дня», которое Россия применила для удара по военному заводу в Днепропетровске. Несмотря на последствия, которые ужасают, «безумцы в руководстве НАТО» продолжают эскалацию ситуации, недоумевает учёный.
Накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американское правительство, несмотря на применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», не изменило своей позиции относительно оказания поддержки Киеву.
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Александр Бойцов