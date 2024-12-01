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«Никогда не будет прежней»: в Финляндии высказались об испытаниях «Орешника» РФ

Малинен заявил, что «Орешник» навсегда поменял правила ведения войны
Фото: istockphoto/bpawesome

Фото: istockphoto/bpawesome

Испытания российского «Орешника» навсегда изменили правила ведения боевых действий. Об этом в соцсетях написал финский профессор Туомас Малинен.
«Война теперь никогда не будет прежней», — сказано в публикации.
Профессор в своем посте также упомянул 16 июля 1945 года, когда проводились испытания «Тринити».



Россия применила комплекс «Орешник» в ответ на удары со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам в Курской и Брянской областях 19 и 21 ноября.

Противник воспользовался американскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow Великобритании. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#конфликт
#оружие
#ракета
#новости
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области
01 декабря 2024, 12:43

Расчет российского комплекса «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения отдельного центра ССО «Юг» ВСУ в Николаевской области. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что удар наносился в районе села Ровное в 15 км севернее Очакова. На кадрах можно увидеть передвижение техники противника, момент подлета ракеты и сильный взрыв после ее попадания.

Иные подробности в российском оборонном ведомстве не сообщили.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#контроль
#вс рф
#ракеты
#удар
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Сестра погибшего в Брянской области ребенка рассказала об ударе дрона ВСУ
01 декабря 2024, 12:28

Фото: istockphoto/NiseriN

Сестра погибшего мальчика в Брянской области в результате атаки со стороны ВСУ рассказала подробности происходящего. Детали опубликовал телеканал РЕН ТВ.
«Прилетел беспилотник в его комнату, его сразу накрыло стеной. Папа пытался вытащить его, у него все руки порезанные, балки поднимал, но не смог», — рассказала собеседница.
По ее словам, все произошло в ночь на 1 декабря в два часа. Родители были в соседней комнате и выбрались, но 12-летний мальчик, к сожалению, погиб. Губернатор Александр Богомаз выразил семье соболезнования, добавив, что власти окажут всю необходимую помощь.

Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные территории России.

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#мир
#россия
#украина
#война
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#бпла
#всу
#брянская область
#новости
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ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР
01 декабря 2024, 12:22

Фото: iStock/zim286

ВС РФ освободили Петровку и Ильинку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, активные наступательные действия подразделения Южной группировки войск позволили освободить населенные пункты. Отмечается, что противник потерял 470 солдат, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#новости
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Ученых из российских институтов лишили доступа в ЦЕРН с 1 декабря
01 декабря 2024, 11:41

Фото: istockphoto/AnnaStills

Ученые из российских институтов лишены права доступа к Европейской организации ядерных исследований в Женеве (ЦЕРН).
Как пишет РИА Новости, решение в организационном совете приняли еще летом 2022 года в связи с боевыми действиями на Украине. Также известно, что примерно 90 ученых из 500 продолжают работать с ЦЕРН, поскольку сменили институты.

В ноябре российским ученым предлагали продолжить сотрудничество с организацией под «нейтральным флагом», однако Россия не будет работать по такой схеме.

ЦЕРН является крупнейшей мировой лабораторией, где построили Большой андронный коллайдер при участии российских физиков в том числе, а также многих других государств.

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#россия
#ученые
#ядерное оружие
#европа
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Успехи ВС РФ в Курахово, атаки в Курской области, взрывы в Херсоне: последние новости СВО
01 декабря 2024, 10:43

Фото:iStock/vadimrysev

В ночь на 1 декабря над территорией России средствами противовоздушной обороны были уничтожены 29 украинских БПЛА. Министерство обороны России сообщает об уничтожении 20 дронов ВСУ над Брянской областью, 7 беспилотников сбиты в Калужской области и по одному БПЛА в Курской и Смоленской областях. Успешные действия российских войск постепенно подрывают оборону противника по всем фронтам, приближая взятие стратегически важных пунктов.

Донецкое направление


Российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям. Идет подготовка штурма населенного пункта Великая Новоселка. 37 гвардейская мотострелковая бригада значительно продвинулась сократив расстояние до южных границ Великой Новоселки до 4,5 км и до восточных границ Благодатного до 2,2 км.

В Курахово продолжаются бои на флангах и в центре города. Бойцами поднят российский флаг над одной из школ города, что свидетельствует об тактических успехах ВС РФ. Под контролем российских войск находится центр Курахово и около 70% многоэтажек города.

Херсонское направление


Согласно информации Министерства обороны РФ, подразделения войсковой группы «Днепр» нанесли удары по личному составу и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, а также 124-й и 126-й бригадам территориальной обороны в районах населённых пунктов Молодежное и Никольское в Херсонской области. Войска украины выпустили 43 снаряда по 11 селам, расположенным на левом берегу Днепра. Российскими войсками нанесены удары по 3 подстанциям в Херсоне, одна полностью уничтожена. За сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, боевую бронированную машину, 2 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

МО: Российские военные ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ
МО: Российские военные ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ

Курское направление


Войсками российской армии увеличиваются атаки в районе Нижнего Клина и вдоль дороги на Свердликово. Ведутся бои за взятие под контроль населенного пункта Новоивановка. Поселок имеет важное стратегическое значение, его взятие будет означать контроль над участком трассы Коренево-Суджа. По сообщению Минобороны РФ, потери ВСУ за прошедшие сутки на Курском направлении составили более 250 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета.

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#минобороны рф
#флаг
#контроль
#всу
#вс рф
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#украина
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Солдаты ВСУ пожаловались на действия командования
FT: солдаты ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку вооружения
01 декабря 2024, 10:40

Фото: iStock/zabelin

Бойцы ВСУ пожаловались на ложь командования и волну дезертирств. Об этом сообщает Financial Times.
По словам украинского военного, когда он и его сослуживцы прибыли в Угледар, то им обещали 150 танков на позициях. На самом деле, как он утверждает, их было 20, а также никакого прикрытия.

В материале издания говорится, что из украинского подразделения, которое находится в Угледаре, бежали сотни украинских солдат из-за нехватки вооружения. Примечательно, что за 10 месяцев 2024 года из ВСУ бежало больше людей, чем за все предыдущее время конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вооружения
#солдат
#рф
#угледар
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Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе
Кандидат в президенты Польши Ментцен: поляки не должны гибнуть за Украину
01 декабря 2024, 10:04

Фото: iStock/Velishchuk

Поляки не должны гибнуть за Украину. Об этом сообщил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен, передает Do Rzeczy.
По его словам, польская армия должна защищать Польшу. Ментцен выразил мнение, что хотел бы видеть гордую, суверенную страну, которая самостоятельно принимает решения и не спрашивает разрешения у Берлина, Брюсселя или Вашингтона.

Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – более 26 миллиардов долларов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором в руках
01 декабря 2024, 09:26

Фото: iStock/macky_ch

Третьеклассник из Курской области по имени Сережа с позывным «Патриот», который дали ему военные, каждый день приветствует с российским триколором в руках проезжающих из зоны боевых действий военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.
Сереже девять лет, он младший ребенок в многодетной семье. По его словам, он мечтает стать военным и служить в ВДВ.




Мальчик рассказал, что военнослужащие из подразделения «Морская пехота» подарили ему игрушечный автомат и настоящий тактический шлем. Боец ВС РФ с позывным «Есаул» отметил, что действия Сережи поддерживают российских военных.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Над регионами РФ за ночь уничтожили и перехватили 29 украинских БПЛА
01 декабря 2024, 08:18

Фото: iStock/Naypong

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 20 вражеских дронов были ликвидированы над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей. Иных ​подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#минобороны рф
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