«Никогда не будет прежней»: в Финляндии высказались об испытаниях «Орешника» РФ

Фото: istockphoto/bpawesome
Испытания российского «Орешника» навсегда изменили правила ведения боевых действий. Об этом в соцсетях написал финский профессор Туомас Малинен.
«Война теперь никогда не будет прежней», — сказано в публикации.Профессор в своем посте также упомянул 16 июля 1945 года, когда проводились испытания «Тринити».
Россия применила комплекс «Орешник» в ответ на удары со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам в Курской и Брянской областях 19 и 21 ноября.
Противник воспользовался американскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow Великобритании. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.
Читайте также:
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области
Сестра погибшего в Брянской области ребенка рассказала об ударе дрона ВСУ
ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР
Никита Кротов