Писатель Стивен Кинг назвал Дональда Трампа и Илона Маска «недоумками»

Стивен Кинг (Фото: Инстаграм* @stephenking)
Популярный американский писатель Стивен Кинг, который в ноябре покинул X из-за «токсичной» атмосферы, вернулся в социальную сеть, чтобы обозвать президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.
«Я вернулся! Соскучились?», — написал Стивен Кинг.
При этом он назвал 47-го президента США «недоумком», отметив, что «это вдвойне относится к Илону!». В ответ на оскорбление Маск ответил, что действительно скучал по литератору. Другое сообщение основатель компании SpaceX решил не комментировать.
Пока неизвестно, будет ли писатель продолжать активно публиковаться в социальной сети. В ноябре, после того как Дональд Трамп одержал победу на выборах, Кинг заявил, что больше не будет использовать эту площадку. Ранее Стивен многие годы поддерживал демократов и критиковал кандидатуру Трампа еще до его первой победы на выборах в 2016 году.
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Ольга Енгалычева