11 июля 2026, 04:41

Актёр Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире

Владимир Путин и Стивен Сигал (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Президент России Владимир Путин за время своего правления доказал, что является величайшим лидером в мире. С таким утверждением выступил актёр Стивен Сигал.





Звезда боевиков 90-х дал большое интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе с журналистами он поразмышлял о текущих геополитических вызовах и оценил, как президенты разных стран справляются с ними.



«На мой взгляд, и я уже высказывался об этом ранее, президент Владимир Путин сегодня — это величайший лидер на планете», — заявил Сигал.