Стивен Сигал оценил лидерские качества Владимира Путина
Актёр Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире
Президент России Владимир Путин за время своего правления доказал, что является величайшим лидером в мире. С таким утверждением выступил актёр Стивен Сигал.
Звезда боевиков 90-х дал большое интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе с журналистами он поразмышлял о текущих геополитических вызовах и оценил, как президенты разных стран справляются с ними.
«На мой взгляд, и я уже высказывался об этом ранее, президент Владимир Путин сегодня — это величайший лидер на планете», — заявил Сигал.
Кроме того, артист высказал своё мнение о президенте США Дональде Трампе и Владимире Зеленском. Он считает, что глава киевского режима остался тем, кем всегда был — актёром, а Трампа охарактеризовал как человека с уникальным стилем.
Напомним, Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Позже он стал специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США.