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Стивен Сигал оценил лидерские качества Владимира Путина

Актёр Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире
Владимир Путин и Стивен Сигал (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Президент России Владимир Путин за время своего правления доказал, что является величайшим лидером в мире. С таким утверждением выступил актёр Стивен Сигал.



Звезда боевиков 90-х дал большое интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе с журналистами он поразмышлял о текущих геополитических вызовах и оценил, как президенты разных стран справляются с ними.

«На мой взгляд, и я уже высказывался об этом ранее, президент Владимир Путин сегодня — это величайший лидер на планете», — заявил Сигал.

Кроме того, артист высказал своё мнение о президенте США Дональде Трампе и Владимире Зеленском. Он считает, что глава киевского режима остался тем, кем всегда был — актёром, а Трампа охарактеризовал как человека с уникальным стилем.

Напомним, Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Позже он стал специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США.
Александр Огарёв

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