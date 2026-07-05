Путин и Трамп провели телефонный разговор и условились вновь созвониться
Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл детали беседы Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа продолжалась один час 25 минут, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Уточняется, что Путин поздравил Трампа и американский народ с 250-летием независимости США. Лидеры отметили союзничество двух стран в годы Второй мировой войны, и президент РФ напомнил коллеге о действующем приглашении посетить Россию.
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«Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — пояснил Ушаков журналистам.В ходе диалога американский лидер подтвердил готовность Вашингтона содействовать мирному урегулированию украинского кризиса. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы приехать в Москву для продолжения усилий по этому вопросу.
Ушаков охарактеризовал телефонный разговор как деловой и весьма конструктивный. Лидеры России и США условились оставаться на связи и вновь созвониться в ближайшее время.