05 июля 2026, 00:35

Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл детали беседы Путина и Трампа

Фото: iStock/ronniechua

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа продолжалась один час 25 минут, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.





Уточняется, что Путин поздравил Трампа и американский народ с 250-летием независимости США. Лидеры отметили союзничество двух стран в годы Второй мировой войны, и президент РФ напомнил коллеге о действующем приглашении посетить Россию.





В США заявили о победе России над блоком НАТО в боях за Константиновку

«Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — пояснил Ушаков журналистам.