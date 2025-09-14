Возможный убийца соратника Трампа не признал вину
ABC: Возможный убийца Чарли Кирка Робинсон не признал вину
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, 22‑летний студент Тайлер Робинсон, не признаёт вину. Об этом пишет телеканал ABC.
Покушение на Кирка произошло 10 сентября на территории кампуса одного из университетов Юты. Стрелявший находился примерно в 800 метрах, пуля попала активисту в шею, и позже он скончался в больнице. Робинсона задержали через несколько дней. По информации следствия, его выдал отец, который проработал в полиции 27 лет.
«Он не признался властям. Он не сотрудничает [со следствием], но все окружающие его люди сотрудничают», — сказал Кокс.
По имеющимся данным, Робинсону не нравились политические взгляды Кирка. На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника.