СМИ выяснили, где сейчас находится подозреваемый в убийстве Кирка

14 сентября 2025, 14:29

TMZ: подозреваемый в убийстве Кирка Робинсон сидит в спецблоке тюрьмы штата Юта

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, содержится в специальном блоке тюрьмы штата Юта под постоянным наблюдением. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на пресс‑секретаря окружного шерифа, сержанта Рэймонда Ормонда.