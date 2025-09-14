СМИ выяснили, где сейчас находится подозреваемый в убийстве Кирка
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, содержится в специальном блоке тюрьмы штата Юта под постоянным наблюдением. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на пресс‑секретаря окружного шерифа, сержанта Рэймонда Ормонда.
По его словам, Робинсон под круглосуточным надзором. Заключенного проверяют каждые 15 минут. Психиатры оценивают склонность к суициду и опасность для общества.
Источник в правоохранительных органах сообщил порталу, что ранее Робинсон якобы сказал своему отцу, что скорее предпочтет самоубийство, чем сдаться полиции.
Сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка смертельно ранили во время массового мероприятия в Университете долины Юты. У него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского помехой на пути к миру и «марионеткой ЦРУ» и утверждал, что Крым всегда был частью России.
Читайте также: