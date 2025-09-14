Стало известно, как Трамп ответит на трагедию с Кирком
Белый дом запросил $58 млн на безопасность чиновников после смерти Кирка
Белый дом запросил у конгресса 58 миллионов долларов на усиление безопасности чиновников в связи с недавней трагедией, произошедшей с политическим активистом Чарли Кирком. Об этом сообщает Bloomberg.
Ожидается, что такое предложение о поправке во временный законопроект рассмотрят до конца сентября.
«Белый дом требует усиления мер безопасности на 58 миллионов долларов после стрельбы в Кирка», — передает агентство.Напомним, 10 сентября 2025 года 31-летний американский политик-консерватор, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк выступал в университете Юты. Когда он отвечал на один из вопросов, в него внезапно выстрелили. Мужчину экстренно госпитализировали, но ранение оказалось смертельным. Стрелявшего уже задержали.