Стало известно, как Трамп ответит на трагедию с Кирком

14 сентября 2025, 08:22

Белый дом запросил $58 млн на безопасность чиновников после смерти Кирка

Фото: iStock/lucky-photographer

Белый дом запросил у конгресса 58 миллионов долларов на усиление безопасности чиновников в связи с недавней трагедией, произошедшей с политическим активистом Чарли Кирком. Об этом сообщает Bloomberg.





Ожидается, что такое предложение о поправке во временный законопроект рассмотрят до конца сентября.

«Белый дом требует усиления мер безопасности на 58 миллионов долларов после стрельбы в Кирка», — передает агентство.